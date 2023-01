Revuelo MAYÚSCULO ante tal escena en ‘First Dates’ que lleva más de un millón de visualizaciones

Si hay un programa que suele dejar muchos momentazos es ‘First Dates‘. El programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro es además uno de los espacios más comentados en Twitter cada día. Y no es para menos con la de cosas que se ven en algunas de sus citas. A veces pasan los días, y se siguen compartiendo vídeos de alguna cita y alguno de los comentarios que sueltan los solteros que acuden al programa para encontrar el amor.

Y eso es lo que ha ocurrido este martes. Una psicóloga no ha dudado en compartir en su cuenta de Twitter un momento de una de las citas de ‘First Dates’ del lunes 23 de enero en la que Luisa y Med trataban de encontrar a su alma gemela. Algo que no sucedió pues la tensión estuvo presente durante toda la velada.

Luisa llegó a ‘First Dates’ después de sentir que todos los hombres la rechazan por oler mal pese a que ella se ducha todos los días. Su objetivo era encontrar un chico alto, que sepa idiomas y que quisiera viajar por todo el mundo junto a ella.

Por su parte, Med asegura que todas las chicas que han estado con él terminan diciendo que es un chulo, aunque no duda en decir que nadie le ha dicho que es feo. Lo que hacía presagiar como podía terminar la cita. Y dicho y hecho, pues la primera impresión de ambos no fue buena y ya se pudo comprobar cierta tensión al conocerse.

Algo que fue en aumento durante toda la cita de ‘First Dates’. Y es que después de que él contara que iba al gimnasio y que cuidaba mucho su dieta, ella quiso saber más sobre sus trucos de nutrición. Todo se convirtió en un examen de conceptos técnicos que hizo que Luisa estuviera incómoda durante la velada. Hubo un momento en el que él le decía que pescado puede comerlo todos los días pero el marisco no.

Fue ahí cuando Med quiso saber a que se dedicaba ella y Luisa le revelaba que en un hospital. Lo que sirvió para que él le cuestionara a la chica que hubiera estudiado medicina. «Ya que sabes de medicina podrías saber de ese tema», le soltaba de primeras. «¿El cuerpo de cuánto está compuesto de agua?», proseguía preguntándole dejándole descolocada.

Finalmente, Luisa no dudaba en reconocer que era un «engreído» durante uno de los confesionarios. Al acabar su cita, él le pedía la cuenta a Elsa Anka porque tenía prisa. Así, ambos no dudaron en dejar claro que no querían tener ninguna cita más ni saber nada el uno del otro.

Ahora siete días después, dicha cita de ‘First Dates’ se ha viralizado. «A veces los hombres me dejan un poco a cuadros la verdad», escribe la chica que ha compartido el vídeo. Un momento que ya acumula más de un millón de visualizaciones y miles de reacciones.