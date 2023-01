La inequívoca prueba sobre Anabel Pantoja y Yulen Pereira que dispara las sospechas de su ruptura

Anabel Pantoja aviva los rumores sobre una posible ruptura con Yulen Pereira con su último post. Y ahora ambos hacen saltar las alarmas con su último movimiento.

Anabel Pantoja desconcertaba a todos con su último mensaje en su perfil de Instagram. Y es que la sobrina de Isabel Pantoja compartía unas palabras en las que aseguraba que no había sido un buen día. «Aunque la vida, hoy no haya sido perfecta para mí. Voy a seguir sonriendo«, escribía. Enseguida, todas las miradas apuntaban a una posible ruptura con Yulen Pereira.

Así, ‘Sálvame’ no dudaba en preguntarse este jueves si era posible que Anabel y Yulen hubieran roto pues hacía días que no había imágenes juntos. Hasta ahora no había más que rumores. Sin embargo, el último movimiento que han llevado a cabo ambos han hecho que las alarmas hayan saltado todavía más.

Y es que tanto Anabel Pantoja como Yulen Pereira han borrado de sus perfiles de Instagram todas las fotos que compartían juntos. Ni la ex-colaboradora de ‘Sálvame’ ni el esgrimista han dejado una sola instantánea en la que aparezca el otro. Así, ya no hay ni rostro de sus besos, ni de sus despertares ni de los viajes que han hecho juntos desde que ella volvió de ‘Supervivientes 2022’.

De confirmarse la noticia, Anabel Pantoja y Yulen Pereira habrían puesto fin a su relación siete meses después de que lo suyo comenzara como un idilio al calor de la isla. Durante su paso por ‘Supervivientes 2022’ ambos habían demostrado tener una gran complicidad y se declararon su amor. No obstante, no fue hasta la vuelta de Anabel de la isla cuando ambos confirmaron que eran pareja.

Fueron muchos los que se atrevieron a decir que la pareja no iba a durar. Pero hasta ahora, tanto Anabel como Yulen habían dejado claro que estaban enamorados y que lo eran todo el uno para el otro. Sin embargo, en las últimas semanas, han llevado vidas separadas por sus compromisos profesionales. Mientras Anabel se encuentra en Canarias grabando una docuserie, Yulen ha estado centrado en la esgrima.