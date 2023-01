La gran polémica que prende el Benidorm Fest 2023 con una de sus concursantes horas antes de celebrarse

Josh Huerta, uno de los bailarines de Chanel y la propia artista criticaron a Fusa Nocta por no pagar a sus bailarines y la concursante les contesta.

Aún no ha arrancado el Benidorm Fest 2023 y ya tenemos la primera gran polémica. Realmente, es una controversia que viene de lejos. Hace unas semanas, tanto uno de los bailarines de Chanel como la propia ganadora de 2022 criticaron que había algunos participantes de este año que pretendían no pagar a su equipo de bailarines.

Fue Josh Huerta, uno de los bailarines que acompañó a Chanel tanto en Benidorm Fest como en Eurovisión, no dudó en denunciar la situación hace algo más de un mes. «Artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines de gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… No habéis aprendido nada», aseveraba en sus redes sociales.

La propia Chanel se hizo eco del mensaje de su compañero. «El trabajo de los bailarines ha de ser remunerado», recalcaba la artista en letras mayúsculas. Por aquellas, se desconocía realmente a quiénes se referían Chanel y su bailarín en el Benidorm Fest. Pero ahora, ha sido la propia Fusa Nocta la que se ha dado por aludida y ha confirmado ser ella la destinataria de dichas críticas.

EL TRABAJO DE LOS BAILARINES HA DE SER REMUNERADO. https://t.co/m0ooJCyot6 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) December 8, 2022

Fusa Nocta se da por aludida: «Yo no tengo dinero»

Fusa Nocta, es a día de hoy, la gran favorita para la victoria del Benidorm Fest 2023 tanto en las apuestas como en nuestro propio EuroBenidormFest en el que los concursantes dan sus 12 puntos y deciden quién es su favorito. Y precisamente, Fusa es una de las que cuenta con un gran equipo de baile que le acompañarán en el escenario.

En una entrevista reciente con Malbert, que no duda en preguntarle a bocajarro si se trataba de ella, Fusa Nocta confirma que sí. «Sí, va por mí. Yo no tengo dinero y sé que no es una excusa, pero ponen a cualquiera en un punto en el que dices, ¿y ahora qué hago?», respondía ella de primeras.

El youtuber no dudaba en recriminarle su actitud y era cuando Fusa Nocta no dudaba en defenderse en ‘La red room’: «Yo quiero darlo todo en mi actuación y no les estoy obligando a que estén conmigo. Les estoy dando una oportunidad».

Josh Huerta vuelve a la carga

Más recientemente, en otras entrevistas en ‘Socialité’, Fusa Nocta ha recordado que ella no cuenta con un sello discográfico detrás como si tenía Chanel y que se ha gastado todos sus ahorros en pagar a su equipo y en la preparación del Benidorm Fest. «Mis bailarines están cubiertos», aclaraba al programa presentado por Nuria Marín.

Sin embargo, las palabras de Fusa Nocta no han convencido nada a Josh Huerta, que este mismo martes 31 de enero, el día de la primera semifinal en el que la gran favorita es una de las participantes, ha vuelto a echar más leña al fuego. «Bueno, ya sabéis por quién iba el tuit. Mi dinero, lo primero», sentenciaba el bailarín. «Bueno ya sabéis por quién iba mi tweet. Mi dinero lo primero», escribía parafraseando así una de las frases de «Mi familia», la canción de Fusa Nocta.

No obstante, Josh Huerta decidía borrar el tuit ante la oleada de críticas que estaba recibiendo y optaba por escribir otro dejando claro que no busca promover odio contra nadie. «En su momento no di nombres porque nunca he buscado promover el hate, ni perjudicar a nadie, ahora ya se sabe, y aún así no le deseo el mal a nadie, solo busco defender uno de los sectores que tanto me ha dado, lo siento si no lo habéis entendido», destaca.