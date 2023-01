Kiko Matamoros dice alto y claro a qué partido político no piensa votar: «Antes me corto la mano»

Kiko Matamoros asegura que «se corta la mano» antes de votar al PSOE y se moja también sobre la crisis de ‘Sálvame’.

Kiko Matamoros ha concedido una entrevista a ‘The Objetive’ en la que, como acostumbra, no ha tenido pelos en la lengua. Ha hablado de un tema recurrente en estos tiempos: la crisis de ‘Sálvame’. Y preguntado por un supuesto final del programa, se muestra muy expeditivo. «No se acaba el mundo», responde, lamentando que se han producido «modificaciones en el formato sin mucho éxito» y subrayando que «en cualquier caso todo tiene un principio y un final».

Al hilo, ha aireado la cara B de la televisión, al menos del tipo de tele que él hace desde hace 22 años. «Hay mucho de actor, los buenos tenemos ese componente, los malos se proyectan tal y como son. Entonces tenemos que impostar estados de ánimo o exagerar la vehemencia a favor de obra», declara. Algo que propicia que la gente se sorprenda con las verdaderas personalidades de ciertos personajes televisivos en las distancias cortas.

Pero en esa charla también ha habido espacio para la política. Y el mayor titular lo ha dado al sentenciar sin rodeos a qué partido no piensa votar bajo ningún concepto por la decepción que siente. «Dije el otro día una cosa en la tele que no se ha recogido mucho, dije que me corto antes la mano que volver a votar al PSOE», manifiesta alto y claro. No obstante, Matamoros defiende que «sigo siendo liberal, pero no soy idiota».

Y añade: «No creo que haya sido cuestión de tiempo para Pedro Sánchez el descararse y justificar cualquier cosa con tal de mantener su parcela de poder. Eso no le puede valer a nadie y al que le valga es porque tiene intereses en que eso se produzca o porque verdaderamente no sabe por dónde le da el aire«. Al mismo tiempo, clama varias preguntas: «¿por qué cojones indultamos a delincuentes condenados?, ¿por qué Griñán no entra en la cárcel? Porque tiene un cáncer de próstata, ¿cuántos hay en la cárcel con cáncer?».

Por otro lado, Kiko Matamoros también se pronuncia con claridad cuando le formulan el controvertido asunto del aborto. Eso sí, con prudencia: «Creo que tiene que quedar en la conciencia de cada uno. Entiendo que hay motivos que pueden justificar una intervención quirúrgica para no hacer daño a un ser que viene al mundo y también entiendo que puede haber gente que tenga problemas de conciencia en esa dirección o en la otra».

«Respeto mucho la libertad y el aborto es un tema de conciencia, es un asunto moral, pero no me corresponde a mí juzgar ni a unos ni a otros, cada uno sabrá en su fuero interno las necesidades por las que llega a tomar esa decisión, pero a mí lo que sí me gustaría es que pudiera existir, al menos, la capacidad de sopesar las consecuencias que a futuro eso puede tener en la vida de alguien, eso sería lo ideal, y a partir de ahí que cada uno tomara una decisión», concluye a ese respecto el tertuliano.