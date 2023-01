Kiko Jiménez se arrepiente de concursar en ‘Pesadilla’ con Maite Galdeano y admite la razón

Kiko Jiménez ha asegurado estar arrepentido por haber entrado en ‘Pesadilla en el paraíso 2’ junto a Maite Galdeano como concursante.

Kiko Jiménez ha sido uno de los protagonistas del debate de ‘Pesadilla en el paraíso 2‘. El concursante, que afronta una semana más como nominado, ha recibido la sorpresa de Maite Galdeano. A pesar de su cariñoso reencuentro, Nagore Robles ha abordado un punto que podría encender la tensión entre ambos. En concreto, el joven se ha abierto en canal y ha desvelado cuál ha sido el mayor error que le ha acompañado durante todo el concurso.

Una cuestión en cuya respuesta Maite Galdeano está más que involucrada. «Eso es una puñalada trapera, pero de las cutres», ha reaccionado en un primer momento Maite. Tras ello y evitando que la ira de «la elegida de Dios» fuese a más, Nagore ha dado paso al vídeo. En él, se puede ver como el que fuese tronista se confesaba diciendo: «Me arrepiento de haber entrado con Maite. Creo que, al tomar la decisión, pensamos que era algo que nos iba a favorecer».

Lejos de quedarse ahí, Kiko Jiménez ha proseguido diciendo: «Pensábamos que íbamos a disfrutar y hemos disfrutado, pero sí que la perjudicada ha sido ella». Unas palabras entonadas haciendo referencia a su expulsión. Cabe recordar que la madre de Sofía Suescun fue la segunda expulsada del reality. En la misma línea, Kiko ha comentado: «Si echase marcha atrás, quizá le diría que concursase ella sola».

Finalmente, Kiko Jiménez no ha dudado en abrirse y compartir cómo se siente tras la marcha de Maite: «Estoy triste porque se ha ido, porque la echo de menos… El otro día cuando se fue Maite sentí y me asombré por sentir. Sentí que me lo había pasado muy bien con ella».

Después de ver este vídeo, la principal aludida ha tenido tiempo para compartir su primera impresión. «Yo creo que soy totalmente la perjudicada porque a mí la gente me quiere y el entrar con él pienso que me ha perjudicado muchísimo. Si hubiese entrado sola, me hubiese quedado… Pienso que estaría aquí disfrutando del reality», fueron sus palabras.