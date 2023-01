El desafortunado comentario de Iñaki López a un reportero de ‘Más vale tarde’ que tiene tela

Un reportero de ‘Más vale tarde’ ha desafiado el vértigo lanzándose desde una tirolina y el comentario de Iñaki López no ha pasado inadvertido.

Cuenca ha inaugurado la tirolina urbana doble más larga de Europa y el programa ‘Más vale tarde‘ la ha probado este jueves. El espacio vespertino de La Sexta que presentan Iñaki López y Cristina Pardo enviaba a un equipo para hacer una demostración ante los espectadores.

«445 metros de longitud para poner a prueba nuestro vértigo», introducía la presentadora para dar paso a Edu Calle, el reportero que había aceptado la misión de realizar esta cobertura y desafiar el miedo a las alturas. No era moco de pavo, pues se llegaba a alcanzar una velocidad media de 70km/h en los poco más de treinta segundos que duraba el pasaje.

«Cuatro años después, por fin Christian ha podido hacer realidad su sueño. Él era banquero y quería instalar aquí en Cuenca esta tirolina que estamos viendo con 445 metros de longitud y 120 metros de altura. Además, está situada en un lugar privilegiado sobre la hoz del río Huécar y con unas vistas impresionantes al casco histórico de la ciudad», explicaba el periodista.

«Voy a intentarlo, compañeros, pero no aseguro nada porque jamás he hecho algo así. Tengo mucho vértigo y esto es solo para valientes, pero lo vamos a intentar», prometía el joven mientras la cámara mostraba cómo dos chicas se lanzaban para hacer una primera exhibición en directo. «A más de uno y dos redactores, cuyo nombre no daré de forma elegante, le propusimos esto y no quisieron. Bravo por Edu si finalmente lo hace», apuntaba Iñaki López.

Más tarde, el programa volvía a conectar con Cuenca y con el reportero ya preparado con los arneses y el casco colocados. «Dándolo todo por ‘Más vale tarde’. Voy a decir una cosa: aquí hay mucho redactor con barba recortada y tatuaje de lobo rampante, muy hombre y muy viril, que no se ha atrevido a ir a Cuenca; y al final Edu Calle se ha puesto el arnés y el casco», ha comentado el presentador.

«No ha gritado ni nada», ha apostillado por su parte Cristina Pardo. «No, se le ha quedado la voz aflautada. Eso sí que se lo tenemos que decir a la familia, pero se ha atrevido. Está hecho un valiente», ha rematado Iñaki. Unos controvertidos comentarios que no han pasado desapercibidos y que han sido calificados de «desafortunados» por cuestionar o infravalorar en Edu Calle -posiblemente de forma inconsciente- esa hombría y virilidad a la que ha hecho alusión al hablar de la valentía.

Iñaki López en #MásValeTarde: “Aquí hay mucho redactor con barba recortada y tatuaje de lobo rampante, muy hombre y muy viril, que no se ha atrevido a ir a Cuenca, y al final @EduCalle_ por lo pronto se ha puesto…”



Qué comentario más desafortunado 😪 pic.twitter.com/GS5eOJhjzP — M 📺 (@casasola_89) January 26, 2023

Ayer tuvo más de un comentario desacertado — Espartana300 (@espartanaa300) January 26, 2023