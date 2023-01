Anabel Pantoja se enfrenta en público a un hombre que dice curar la homosexualidad: «Enfermo es usted»

La sobrina de Isabel Pantoja ha sido víctima de una cámara oculta para el programa ‘Gente maravillosa’ de la Televisión Canaria

Anabel Pantoja ha vuelto a mostrar en público que es una fiel defensora de los derechos de las personas LGTBI. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame‘ ha sido víctima de una cámara oculta para el programa ‘Gente maravillosa‘ de la Televisión Canaria en una situación en la que oye cómo un curandero quiere curar a un joven de su homosexualidad.

Todo ocurre en un restaurante al que acude Anabel Pantoja junto a un amigo y Susana Molina. Es justo antes de que les traigan los platos cuando escucha cómo un joven queda con otro hombre al que le cuenta que está sufriendo por ser gay: «Me siento mal porque no me gusta como soy, no me gusta lo que siento. No me siento muy cómodo con esto. No me gusta que me atraigan los hombres. Hay una parte de mí que sabe que no es bueno eso».

Lo que indigna y mucho a Anabel Pantoja es la respuesta que le da este, que se presenta como un curandero que habla de la homosexualidad como «una enfermedad»: «Nosotros tenemos una terapia que, en fin, que cura la homosexualidad. Es una enfermedad, pero tiene cura. A los hombres le tienen que gustar las mujeres, tú tienes un componente maligno. Tú tienes que tener muy claro que eso tiene cura. El bien te va a ayudar a ti. Estás enfermo ahora mismo».

«Tú eres como eres. Tu madre se va a sentir orgullosa de ti a todas maneras»

«Se me está acelerando el corazón«, empieza diciendo Anabel Pantoja a sus amigos. La influencer se siente furiosa ante lo que está escuchando y no sabe cómo actuar: «¿Pero este hombre qué es, médico o qué es? Pero es que están hablando aquí, en plan que yo… Es que se me está cambiando la cara y el cuerpo«, se queja mientras la cámara oculta lo capta todo.

Anabel Pantoja aprovecha cuando llaman al curandero al teléfono para acercarse al joven, al que da un mensaje de esperanza y de apoyo. «Yo no me quiero meter en nada personal, pero… Es que me parece muy fuerte que este hombre te esté diciendo esas cosas. Y lo que menos es curarte de «eso». Tú eres como eres. Tu madre se va a sentir orgullosa de ti a todas maneras, y si tu madre no lo acepta, ella es la que se va a tener que tratar para asimilarlo«, le dice emocionada.

«El enfermo es usted. Acabo de llamar a la Policía porque usted le está estafando»

Es con la vuelta del curandero cuando Anabel Pantoja estalla: «Perdona que me meta, pero es que te estaba oyendo… Creo que le estás estafando. Te estás riendo de él en su cara y no te vas a reír de él. Para empezar, él no está enfermo. El enfermo es usted. Acabo de llamar a la Policía porque usted le está estafando. Yo no sé lo que usted tiene ahí (señalando el maletín que lleva). ¿Recetarle unas pastillas a un menor prácticamente? ¿Y de qué está enfermo, del Covid?».

«Es que es muy fuerte lo que usted está haciendo, esto es denunciable… ¿Usted se ha dado un golpe en la cabeza? Es de vergüenza… El enfermo es usted que le quiere sacar 300 euros por recetarle una pastilla antidepresiva a un niño de 18 años. ¿Pero usted está loco?«, le sigue gritando Anabel Pantoja, quien consigue echar el curandero del restaurante y sentar al joven con ella. Finalmente, se terminó descubriendo que todo era una cámara oculta del citado programa.