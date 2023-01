A Víctor Manuel le bastan dos fulminantes palabras para sentenciar el Benidorm Fest

Víctor Manuel se ha mostrado contundente con el Benidorm Fest y el «SloMo» de Chanel.

Este domingo 29 de enero arrancaba la semana del Benidorm Fest 2023 coincidiendo además con la victoria de Chanel Terrero en la edición del año pasado. Son muchos los artistas que han confesado ser fans del formato por el que apostó TVE para elegir a nuestro representante en Eurovisión. La propia Mónica Naranjo confesó que le había hecho reconciliarse con Eurovisión. Pero no todos piensan lo mismo, y sino que se lo digan a Víctor Manuel.

El cantante acaba de sacar ‘La vida en canciones’, una obra antológica con la que hace un repaso a toda su trayectoria musical. Así, recopila 59 de sus temas en un formato disco-libro que le llevará de gira de nuevo, una vez cumplidos los 75 años. Pese a ello, sigue teniendo fuerza y ganas de subirse a un escenario y no valora seguir los pasos de su amigo, Joan Manuel Serrat.

Con motivo de este nuevo disco, Víctor Manuel ha concedido una entrevista para El Periódico, en la que sin pelos en la lengua se moja claramente sobre el Benidorm Fest y la victoria de Chanel Terrero con su «SloMo» el año pasado.

Todo a raíz de recordar cómo a él y a Ana Belén les propusieron ir a Eurovisión. «Me dijeron que podían mandarme a Eurovisión y les dije que no, que cómo se les ocurría. Podría haber ido en 1970, en lugar de Julio Iglesias», recuerda al respecto Víctor Manuel. También a Ana Belén le ofrecieron ir al festival según revela en dicha entrevista. «A Ana sí. El año que acabó yendo Remedios Amaya con ‘Quien maneja mi barca’. Pero nosotros siempre lo hemos tenido claro. ¿Qué pintamos allí?», asevera.

Cuando le preguntan por su opinión del Benidorm Fest, Víctor Manuel es claro. «Es un espectáculo que tiene más que ver con la puesta en escena, las luces, los bailes, que con la música«, remarca. Pero lejos de quedarse ahí, es mucho más duro al expresar que «la música es tan vulgar como lo que te lanzan habitualmente por la radio.

Por si fuera poco, tampoco tiene reparos en sentenciar el «SloMo» de Chanel Terrero, pese a su histórico tercer puesto en Eurovisión. «A mí me gusta que la cultura entretenga, pero también las canciones inteligentes. Me gusta ‘Telefonía’, de Jorge Drexler. No me gusta ‘Slomo’. Me parece una gilipollez«, añade el cantante al que pudimos ver hace unos meses en ‘Dúos increíbles’ de TVE.