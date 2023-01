A Toñi Moreno le preguntan por el verdadero estado de María Teresa Campos y es contundente

Toñi Moreno se ha interesado personalmente por el estado de salud de María Teresa Campos, y ha explicado cómo se encuentra tras su último ingreso hospitalario

Preocupación máxima por el estado de salud de María Teresa Campos desde que sufriera una caída que la llevó hasta el hospital. Afortunadamente, todo quedó en un susto y la veterana presentadora se recupera en su casa. Toñi Moreno ha sido de las pocas que ha conocido de primera mano cómo se encuentra la periodista, y ha querido tranquilizar a todos los que están preocupados por ella.

Este jueves, 26 de enero, la actual presentadora de ‘Plan de Tarde’ asistía a la presentación del libro ‘Encarna, en carne viva’, de Juan Luis Galiacho, sobre la vida de Encarna Sánchez. Y, con la amabilidad que le caracteriza, atendía a los reporteros de Europa Press, a los que, entre otras cosas, explicaba cómo se encuentra su compañera.

«Yo estoy al día porque hablo con las niñas (Terelu y Carmen). Que te lo cuenten ellas. Pero yo creo que está muy tranquilita y muy bien. Está en su casa. Yo hablé con Carmen y me dijo que estaba bien. Ha pasado un bachecito, estuvo en el hospital pero ya está en casa», explica Toñi Moreno. Sobre si irá a verla, aseguró que «cuando ella quiera».

¿Qué le pide Toñi Moreno al 2023?

Aunque reconoce que no se ha enterado de nada sobre lo que se está hablando de la supuesta traición de Gustavo, su chófer y mano derecha. «Yo estoy en ‘Plan de Tarde’. Los domingos a las siete de la tarde», sentencia la presentadora, haciendo alusión al nuevo programa que presenta en TVE.

Toñi Moreno está en un excelente momento personal y profesional. Durante sus declaraciones a los reporteros de Europa Press, también reconoció que si tiene que dar gracias a alguien cada día, ese es a su padre, a quien considera su ángel de la guarda. «Tengo salud para pelear, trabajo se lucha o se pelea. Salud, no quiero otra cosa. Lo demás, viene», concluye.

Preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos: «Está muy malita»

En las últimas horas ha crecido la preocupación por el estado de salud de María Teresa Campos, quien, a sus 81 años, se encuentra en una situación delicada. Si bien Toñi Moreno nos ha tranquilizado bastante, hay otras personas cercanas a ella que aseguran que la presentadora «está muy malita». Según estas mismas fuentes, «no come y si no te hidratas, el organismo falla».

Además, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego no recibe visitas por decisión propia, lo que pone de manifiesto el bajón anímico que está atravesando. Ni siquiera le apetecen ya las partidas de cartas con sus amigas, que para ella eran sagradas. Y esto es algo que preocupa mucho a su entorno, especialmente a sus hijas.

«Hace tiempo que mi madre no quiere ver a nadie. No somos sus hijas las que la aislamos. Yo nunca he estado en contra de que nadie vaya a casa de mi madre, quien hace feliz a mi madre hace feliz a toda la familia», dijo Carmen Borrego en ‘Sálvame’, dejando claro que no son ellas las que impiden que su madre reciba visitas.