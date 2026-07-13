'La Promesa', avance del próximo capítulo (867), que RTVE retrasa de día por el Francia-España: Malas noticias sobre el bebé de María

En el capítulo 867 de 'La Promesa', que quedará pospuesto al miércoles 15 de julio dado que este martes se volverá a interrumpir la emisión por el previo al Francia-España del Mundial, la llegada del duque de Buenaventura y del núcleo duro de su servicio sigue generando un terremoto en el palacio de los Luján.

Un error de Máximo al confundir a Ángela con Martina provoca un primer encuentro desastroso entre ellos. Paralelamente, Julio y Tomasa critican duramente cada rincón de La Promesa, mientras ella deja claro su rechazo absoluto a ver a su hermana Petra. El servicio se siente profundamente decepcionado por la altanería de los recién llegados.

Manuel y Ciro muestran el hangar a Máximo, con Ciro actuando como si fuera el único dueño de la empresa. Julieta y Manuel alucinan, pero la situación les resulta hasta divertida. La hija de María Fernández empeora de salud con una fuerte subida de fiebre, lo que obliga a llamar al doctor. Las noticias son malas: el bebé tiene una infección grave y podría morir por la falta de higiene en el parto.

En paralelo, Manuel y Julieta siguen sufriendo por su amor clandestino, ella le oculta los deseos de Ciro de ser padre. Tras quince años de silencio, Petra y su hermana Tomasa se encuentran cara a cara en un reencuentro cargado de hostilidad y frialdad.

Resumen del capítulo 866 de 'La Promesa' emitido este lunes 13 de julio

Manuel, que también está enamorado de Julieta, intenta convencer a la joven para que se quede, aunque eso signifique sufrir por su amor imposible. El doctor confirma que algo le pasa a la bebé de María Fernández. Martina intenta apoyar a Jacobo, que sigue muy preocupado tras el accidente de su madre y su hermano, y la joven le propone visitar juntos a su familia.

Tras unas jornadas de intensa preparación, Máximo de Buenaventura llega a La Promesa. Y viene con sorpresa: ¡acompañado por su servicio personal! Julio, su ayuda de cámara; y Tomasa, su doncella de confianza. Estos nuevos criados muestran una actitud gélida y petulante, lo que genera fricciones inmediatas con el personal de La Promesa. Irremediablemente, la relación con los recién llegados empieza con muy mal pie.

María y Carlo, angustiados por su hija, reciben el apoyo de todos los miembros de La Promesa. Ciro ya se integra en la empresa de aviación y, en su entusiasmo por el nuevo cargo, hace una propuesta a Julieta que le deja helada: tener un hijo para celebrarlo.