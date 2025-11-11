Arturo Pérez-Reverte recomienda ver esta sorprendente telenovela de Netflix que tiene ocho capítulos

Es habitual que Arturo Pérez-Reverte haga uso de sus redes sociales para recomendar libros, películas o series. Y lo ha vuelto hacer. A través de su cuenta de X, el escritor ha confesado estar enganchado a una serie que se puede ver en Netflix y que no tiene nada que ver con sus gustos habituales.

"Estoy viendo 'Old money'", ha escrito Arturo Pérez-Reverte en X. Una, según él, "telenovela turca para marujas (y marujos como yo) que está muy bien hecha y (llevo tres capítulos) me está gustando mucho". Se trata de una ficción otomana disponible en Netflix que narra la historia de un magnate que ha logrado su éxito gracias a su perseverancia. Su ingenio y su ambición le llevan a plantar cara a un importante diplomático de la aristocracia Turca.

Bajo el título español de 'Amor y riqueza', 'Old Money' estrenó los ocho episodios que conforman su primera temporada en la citada plataforma el pasado 10 de octubre. La serie está creada por Meriç Acemi y dirigida por Ulluç Bayraktar, y en ella se enfrenta el "viejo dinero" y el "nuevo dinero" a través del romance entre Nihal (Asli Enver) y Osman (Engin Akyürek), con mezcla de intrigas familiares y empresariales.

Estoy viendo "Old money", una telenovela turca para marujas (y marujos como yo) que está muy bien hecha y (llevo tres capítulos) me está gustando mucho. pic.twitter.com/UKljogdSlC — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 10, 2025

Las recomendaciones de Arturo Pérez-Reverte

Esta recomendación de Arturo Pérez-Reverte ha llamado mucho la atención de sus seguidores, ya que se sale de sus gustos habituales. Este pasado verano, recomendó ver 'Tierra de mafiosos' ('MobLand'), alabando especialmente el trabajo de Tom Hardy, Pierce Brosnan y Hellen Mirren. Según aseguró, los diez capítulos de los que consta la primera temporada "se me han hecho cortos".

El escritor también recomendó este pasado fin de semana una serie documental sobre la figura de Mussolini y el auge del fascismo italiano. 'M-el hijo del siglo' está disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime y cuenta con apenas ocho episodios, donde se plasma el ascenso del fascismo en Italia. Está dirigida por Joe Wright y protagonizada por Luca Marinelli, y es una adaptación de la biografía homónima de Antonio Scurati.