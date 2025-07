RTVE ficha a Eva Soriano para presentar su nuevo game show con la productora de 'La Revuelta'

Tras los rumores sobre el regreso de Eva Soriano al prime time de TVE cuatro años después de 'La noche D', TVE ha confirmado el fichaje de la cómica como presentadora de 'Cuánto, cuánto, cuánto', un nuevo game show en el que estará acompañada de Aníbal Gómez y en el que retarán a celebridades y al público a enfrentarse en sorprendentes y divertidos retos de medición.

'Cuánto, cuánto, cuánto', creado y producido por Encofrados Encofrasa y El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), las productoras de 'La Revuelta' de David Broncano, es una propuesta original y rompedora que combina competición, entrevistas y humor, basada en un concepto disruptivo: retar a invitados y espectadores a adivinar distintas magnitudes físicas, aplicadas a nociones tan diversas como el peso, la longitud, la temperatura, el volumen o el número de todo tipo de objetos, personas o lugares. Todo ello a través de pruebas dirigidas tanto al público como a los invitados, en un divertido juego donde el humor se entrelaza con la precisión.

Eva Soriano será la maestra de ceremonias de 'Cuánto, cuánto, cuánto' y vuelve a TVE tras presentar la última temporada de 'La noche D' en 2022 y de haber sido la cara del especial 'Saca tu orgullo' con la retransmisión de la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid en los dos últimos años.

Eva Soriano y Aníbal Gómez, maestros de ceremonia del nuevo show de TVE

Aníbal Gómez, copresentador de 'Cuánto, cuánto, cuánto' en TVE junto a Eva Soriano

Así, Eva Soriano sigue ampliando su trayectoria tras haber participado en 'Las que faltaban', 'El club de la comedia', 'Late Motiv', 'Tu cara me suena' y 'Vodafone You'. Presentó el programa 'Showriano' y, desde septiembre de 2021, conduce el matinal de radio 'Cuerpos especiales' en Europa FM. Una trayectoria en los medios que compagina con espectáculos de humor en directo, como ‘El Pecado de Eva’, ‘Eva Soriano on Ice’ o ‘Disfrutona’, actualmente en gira.

Pero en este nuevo formato de TVE, Eva Soriano estará acompañada de Aníbal Gómez, cómico de referencia en España, componente del grupo ‘Ojete Calor’ con Carlos Areces y de Ruido Paraíso, su proyecto musical en paralelo y en solitario. Tras su participación en espacios como 'Muchachada Nui' o ' Retorno a Lilifor'.

Ha trabajado en cine y televisión (‘Padre no hay más que uno 2’, ‘Los del túnel’, ‘Torrente 5’, ‘Awareness’, ‘Un mal día lo tiene cualquiera’, ‘Ella es tu padre’, ‘Capítulo 0’, ‘Justo antes de Cristo’, ‘El Vecino’, ‘Bienvenidos a edén’, ‘Historias para no dormir’, ‘Zorras’). Su trayectoria en medios incluye presentaciones y colaboraciones en radio y televisión ('Las tardes de RNE', 'Que parezca un accidente' de Radio 3, el podcast ‘Calla que te cuente’ de Radio 3 Extra o ‘Yu, no te pierdas nada’). Este año arranca el proyecto audiovisual basado en su libro ‘El alucinante mundo de Rafaella’.

Así será 'Cuánto, cuánto, cuánto'

Desde averiguar cuántos huevos lleva una tortilla para 200 personas, hasta los decilitros que caben en la boca de un trompetista o la temperatura de la infusión que se está tomando una señora del público, ‘Cuánto, cuánto, cuánto’ planteará en cada entrega distintos retos de medición que se desarrollarán tanto en plató como en conexiones exteriores.

Pero por absurdas que sean las pruebas, no se deja de lado la precisión: Eva y Aníbal estarán asistidos en todo momento por un equipo de expertos que certificarán la resolución de cada desafío con los más variados utensilios de medición.

‘Cuánto, cuánto, cuánto’, realizado desde un gran plató y con una infraestructura técnica de vanguardia, traerá de nuevo la emoción del directo a los concursos. Y su presupuesto será de 6.248.069 euros tal y como ha publicado RTVE en el informe del Portal de Transparencia sobre los contratos audiovisuales que ha cerrado con las diferentes productoras de enero a junio de este año.