María Patiño tira esta pulla directa a Ana Rosa desde TVE tras robarle a una de sus colaboradoras

El barrio de Bellavista de 'La familia de la tele' ha abierto sus puertas este martes al público de las tardes de La 1, así como al elenco de colaboradores que ocuparán los distintos sets. Y mientras Isa Pantoja hacía su debut oficial en el plató del magacín, María Patiño no dudó en lanzar un dardo directo a Ana Rosa Quintana a la vez que daba la bienvenida a la hija de la tonadillera.

Si bien Isa Pantoja ya se estrenó en TVE este lunes durante 'El gran desfile' subida en una carroza de Cantora, la hasta ahora colaboradora habitual de Mediaset protagonizó su gran entrada al plató de 'La familia de la tele' este martes, donde se encontró con caras conocidas y alguna que otra nueva, como ella misma confesó durante su estreno.

María Patiño se lo deja claro a Isa Pantoja nada más llegar a 'La familia de la tele': "No soy como Ana Rosa"

"Tengo muchas cosas que contar, porque es verdad que he coincidido con vosotros pero no he trabajado así de ver qué vamos a hacer en el programa", aseguró la hermana de Kiko Rivera, que no se cortó al recordar las otras ocasiones en las que había coincidido con María Patiño y Belén Esteban entre otros en 'Sálvame'. "Yo os he visto, pero me he limitado a hacer la entrevista y luego me he ido a mi casa y ya está", advirtió la televisiva.

Las puertas de Bellavista se abren para recibir a @IsaPantojam 🤗#LaFamiliaDeLaTele ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/VmHOjk4PTE — La Familia de la Tele (@familiadelatele) May 6, 2025

Fue entonces cuando la conductora de 'La familia de la tele' quiso dejar claro que el ambiente de este nuevo formato nada tenía que ver con sus experiencias previas en Mediaset. "No, yo como Ana Rosa no soy hija", espetó Patiño, lanzando un dardo directo a la presentadora de 'El programa de AR' y dueña de Unicorn Content, productora con la que Isa Pantoja trabajaba hasta su fichaje en el nuevo espacio de La 1, pues era colaboradora habitual de 'Vamos a ver'.

"Con algunas personas he coincidido en revistas y con otras pues tengo un trato más informal", resolvió rápidamente la hija de Isabel Pantoja, tratando de esquivar la pulla de María Patiño a su antigua jefa. "Kiko me cae muy bien, con Chelo y con Marta ahora no tengo una relación así súper pero les he tenido mucho cariño", aseguró la pareja de Asraf Beno, que desveló también jamás haber coincidido con Laura Fa en ningún espacio televisivo hasta ahora.

Sobre 'Vamos a ver' y Mediaset: "Me veía muy estancada"

A su vez, durante su paso por el desfile de bienvenida de este lunes, Isa Pantoja no dudó en sincerarse con Marta Riesco sobre los motivos que la llevaron a romper su vínculo con Mediaset después de tantos años y acudir a la llamada de LA OSA Producciones. "Sí, porque yo me veía muy cómoda en mi otro trabajo, pero me veía un poco estancada, quería probar otros proyectos y que me viesen de repente otros perfiles. Y esta cadena apuesta por formatos muy buenos, así que me atrevo y me entrego a 'La Familia de la Tele'", aseguró la televisiva.