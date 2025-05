Lara Álvarez sorprende al hablar así de 'Supervivientes' tres años después de su marcha: "Me revolvió"

'Supervivientes' sigue siendo, junto a 'La isla de las tentaciones', el buque insignia de Telecinco. Un buen casting, así como la excelente labor de sus presentadores, hacen del reality de supervivencia uno de los programas más seguidos de la televisión. Y, aunque Laura Madrueño está haciendo un buen trabajo desde Honduras, muchos son los que todavía echan de menos a Lara Álvarez, que dejó de presentar el programa en 2022.

Así se puso de manifiesto hace unas semanas cuando, durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', Carlos Sobera dio paso a una telepromoción. Lo que más dio que hablar en redes sociales fue que, en mitad del anuncio, el presentador 'conectó' con Lara Álvarez como cara visible de la marca. Los usuarios de X comentaron el momento reconociendo lo mucho que la echan de menos en Honduras.

Lara Álvarez se pronuncia sobre su 'reaparición' en 'Supervivientes 2025'

Hace unos días, la asturiana fue una de las asistentes a la despedida de Melody organizada por RTVE antes de viajar a Basilea para representarnos en Eurovisión. Allí fue preguntada sobre si está siguiendo 'Supervivientes 2025', y la respuesta de la presentadora fue cuanto menos sorprendente. "Estoy muy desconectada de 'Supervivientes'. Pero el otro día me hizo mucha ilusión porque apareció un anuncio con Carlos Sobera y me llegó. Verme otra vez con mi queridísimo compañero en pantalla, me revolvió ahí todas las emociones", declaró ante los micrófonos de Europa Press.

Lara Álvarez recuerda con mucho cariño su paso por el programa, sobre todo por las personas con las que trabajó. "Me da morriña no ver a mis compañeros tan a menudo, porque me llevo grandes amigos y han sido muchos años de mi carrera allí", sentenció. Y es que fueron ocho ediciones las que la presentadora estuvo conduciendo el programa desde Honduras hasta que, por decisión propia, decidió abandonarlo para centrarse en otros proyectos.