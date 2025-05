Estrenos de cine que llegan a Netflix, Prime Video y Movistar+: qué ver este fin de semana del 9 al 11 de mayo

Estamos en el fin de semana previo a Eurovisión y, si vives en Madrid, de San Isidro, las fiestas de la capital. Pero también estamos en el primer finde de la Feria de Sevilla, así que en este mes de mayo se nos unen muchas cosas. Entre ellas, una serie de películas que podemos ver si tenemos algún rato libre entre plan y plan. O si queremos relajarnos en casa después de un viernes de trabajo. Netflix, SkyShowtime, Filmin, Prime Video y Movistar Plus+ nos traen cinco películas perfectas para ello.

Por un lado, tenemos la nueva comedia de Netflix. Sí, todos sabemos que se perderá en su gigantesco catálogo, pero si podemos darle una oportunidad... al menos nos vamos a sentir en un verano en Italia, gracias a 'Nonnas', protagonizada por Susan Sarandon y Vince Vaughn. Pero es la única película 'amable' que vamos a encontrar este fin de semana. Porque por ejemplo, en Prime Video, tenemos 'La evaluación', un thriller de ciencia-ficción con Elizabeth Olsen. En Movistar Plus+ nos toca un poco de acción con 'El ejecutor', que demuestra una vez más cómo el cine coreano ya domina todos los géneros posibles. En SkyShowtime tendremos la película de terror independiente 'Cuckoo', que nos lleva a los Alpes y a una casa encantada. Y si queremos algo más dramático y político, la mejor opción es la que nos da Filmin (aunque también estará disponible en Movistar Plus+): 'La semilla de la higuera sagrada', una película denuncia sobre la situación actual de Irán.

Nonnas

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, Joe Scaravella se da cuenta de que ha perdido el tiempo en un trabajo sin salida y anhela una segunda oportunidad, por lo que decide honrarla abriendo un restaurante italiano donde contrata a un grupo de abuelas como chefs.

'Nonnas' es una comedia dramática inspirada en la historia real de Joe Scaravella, un neoyorquino que, tras la pérdida de su madre y abuela, decide honrarlas abriendo un restaurante italiano muy especial: Enoteca Maria, donde las cocineras son abuelas de distintas regiones de Italia. Dirigida por Stephen Chbosky ('Wonder') y escrita por Liz Maccie, la cinta está protagonizada por Vince Vaughn como Joe, acompañado por un elenco de renombre que incluye a Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire, Brenda Vaccaro, Linda Cardellini, Joe Manganiello y Drea de Matteo.

Perfecta para ver la semana después del Día de la Madre. Ya no solo por su reportado de mujeres, sino porque su historia nos lleva directamente a momentos muy emotivos y directos al corazón.

Plataforma: Netflix

La evaluación

Sinopsis: En un futuro próximo, en un mundo destruido por el cambio climático, la paternidad está estrictamente controlada. Una pareja debe pasar una evaluación antes de que se les permita tener un hijo, evaluación que se convertirá en una pesadilla psicológica.

Thriller de ciencia ficción protagonizado por Elizabeth Olsen y Alicia Vikander, que nos cuenta una historia ambientada en un futuro cercano marcado por la escasez de recursos y el control gubernamental sobre la reproducción. Dirigida por Fleur Fortuné en su debut cinematográfico, 'La Evaluación' ha sido comparada con clásicos del género como 'Gattaca' por su enfoque distópico y su crítica social. La película ha recibido elogios por su atmósfera opresiva, el diseño de producción y las actuaciones de Olsen y Vikander. Tras su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2024, obtuvo una puntuación del 95% en Rotten Tomatoes. El guion además corre a cargo de Mrs. y Mr. Thomas junto a John Donnelly.

"Una gran parte de la dirección consistió en elegir al elenco, porque ellas hicieron gran parte del trabajo", explicó la directora a Cineuropa, hablando su increíble reparto. "Al hacer el casting, te aseguras de que todos estén en la misma sintonía. Sabía que para el papel de Mia necesitaba a alguien que conectara al público con la historia y con el lado emocional. Sabía que Elizabeth tenía esa humanidad, una emoción muy natural; cuando te habla, incluso como persona, tiene algo muy raro y generoso".

Plataforma: Prime Video

El ejecutor

Sinopsis: El detective Seo Do-cheol y su División de Investigación de Delitos Graves persiguen incansablemente a los criminales día y noche, a menudo a costa de sus vidas personales. Cuando el asesinato de un profesor revela vínculos con casos anteriores, surgen las sospechas de un asesino en serie, sumiendo al país en la confusión. Mientras Crímenes Prioritarios se adentra en la investigación, el asesino se burla de ellos lanzando públicamente un teaser en Internet, indicando la próxima víctima e intensificando el caos. Para hacer frente a la creciente amenaza, el equipo incorpora al idealista agente novato Park Sun-woo, lo que da lugar a giros inesperados en la trayectoria del caso.

Secuela de la película de 2015 'Veteran' titulada en España como 'Por encima de la ley'. Ryoo Seung-wan, director coreano experto en películas de acción, vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores en el género. Mezcla de comedia y acción que nos plantea una pregunta que, pese a que sabemos la respuesta, no estamos seguros del todo de que sea la correcta: ¿hay algún asesino bueno? Hwang Jung-min y Jung Hae-in son los protagonistas, con la dualidad clásica de profesor-alumno que hace que la película funcione y sea más divertida y entretenida. Un ritmo perfecto y, si no has visto la primera entrega, cero problemas, porque son historias independientes.

Plataforma: Movistar Plus+

Cuckoo

Sinopsis: Gretchen viaja a los Alpes alemanes con su padre y su madrastra. En el pueblo en el que se alojan, se topa con oscuros secretos. Escucha ruidos extraños y tiene visiones aterradoras de una mujer que la persigue. Gretchen se ve arrastrada a una conspiración que implica extraños experimentos del propietario del balneario que se remontan a generaciones.

Definida como una mezcla de "comedia de ciencia ficción, el thriller de misterio y el más puro absurdo" por Espinof, esta nueva película de Hunter Schafer y Dan Stevens tuvo a la crítica bastante dividida. La premisa parece bastante clásica e incluso nos puede recordar a esa película de culto que es 'La cura del bienestar'. Tilman Singer es el director, que ay veía de cautivarnos con 'Luz', pero aquí se pierde demasiado pronto con un guion sobreexplicativo y demasiado enrevesado. Eso sí, Hunter Schafer lo da todo, y bien podría convertirse en una de las nuevas scream queens de la Generación Z, porque lo tiene todo para ello. La película tiene aciertos, tiene una atmósfera muy bien construida, y algunos sustos realmente originales. Lástima que se meta en terrenos que no acaba de controlar y eso lastre el resultado final.

“Cuando era adolescente, [el cine de terror] era lo único que veía. Simplemente me encantaba. La forma en que me lancé a este proyecto no fue cómo lo hago ahora con otros papeles, era algo con lo que tenía que probarme a mí misma. Fue, simplemente, como… algo inmersivo, a morir". Así describió el proyecto su protagonista a la revista Rolling Stone.

Plataforma: SkyShowtime

La semilla de la higuera sagrada

Sinopsis: El juez de instrucción Iman se enfrenta a la paranoia en medio de los disturbios políticos de Teherán. Cuando su pistola desaparece, sospecha de su mujer y sus hijas, imponiendo medidas draconianas que tensan los lazos familiares a medida que las normas sociales se desmoronan.

Ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes, 'La semilla de la higuera sagrada' es una de esas películas políticas y revolucionarias que necesitamos en el cine. Su director, Mohammad Rasoulof, tuvo que huir de Teherán para evitar 8 años de cárcel y latigazos, debido a su crítica al régimen iraní. Otros compañeros de la película no corrieron tanta suerte. Tuvo que rodar la película de manera clandestina, y muestra la compleja realidad política de Irán, todo a través de los ojos de un juez que se ve sobrepasado por la situación. Gracias al apoyo de productoras de Francia y Alemania, 'La semilla de la higuera sagrada' salió adelante, y tenemos una película que debería convertirse en un clásico instantáneo.

“Lo más importante para mí es siempre el relato, que tiene que ver con temas en los que he pensado, pero luego, siempre que el relato se construye, hay aspectos simbólicos, metafóricos que se pueden utilizar como señales. Los símbolos siempre vienen de la historia misma”, explicó su director en una entrevista para CTXT. "Por el control total del régimen, el cine era uno de los medios de abrirse, de relacionarse con el mundo externo".

Plataforma: Filmin