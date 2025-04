'Valle Salvaje' se rearma con esta actriz de 'Acacias 38' para revolucionar a su pareja protagonista

Tras una intensa promoción, 'Valle Salvaje' iniciaba su segunda temporada y su nueva era hace unas semanas con la muerte de Gaspar (Chechu Salgado) y la incorporación de nuevos rostros como María, la prometida de Leonardo (Claudia Oslé) y Raimunda, la madre de Atanasio (Imma Sánchez).

Pero próximamente, también se incorporará al reparto de 'Valle Salvaje' la actriz Cristina Abad. La intérprete vuelve así a una serie diaria después de haber interpretado durante casi 700 episodios a María Luisa en 'Acacias 38' y posteriormente a Paula Bremón en 'Servir y proteger'.

Ahora la actriz vuelve a otra serie diaria de TVE para dar vida a Úrsula, un personaje que parece que va a revolucionar las tramas de 'Valle Salvaje' y sobre todo la de los protagonistas: Adriana (Rocío Suárez de Puga) y Rafael (Marco Pernas).

"Hace varios años que no estaba en las pantallas de la gente a diario, y de primeras fue una gran sorpresa. El personaje es súper interesante, súper divertido. A la gente a lo mejor no se lo parece, pero a mí me divierte mucho", confiesa Cristina Abad en una entrevista en la web de RTVE.

Cristina Abad dará vida a Úrsula en 'Valle Salvaje'

Sobre su personaje en 'Valle Salvaje', Cristina Abad no duda en compararlo con el de María Luisa en 'Acacias 38', ese papel que le dio la gran oportunidad de su vida y que le hizo aprender casi todo lo que hoy en día sabe como actriz. "Tenía 22 años cuando empecé allí, y tengo que decir que es donde aprendí lo que era este trabajo. Aunque yo haya estudiado interpretación, ahí aprendí a interpretar. Y entendí lo que era hacer una familia dentro de un proyecto", destaca.

"Me recuerda un poco más a Acacias por la época, pero el personaje no tiene nada que ver. Es súper interesante y muy rico, se puede jugar mucho con él. Yo siempre digo que las buenas son muy aburridas de hacer en ficción, así que agradezco mucho que tenga esa parte demoníaca", avanza sobre Úrsula.

Úrsula llega a 'Valle Salvaje' gracias a su tía Victoria. Y con su aparición pondrá patas arriba la relación de su prima Adriana y Rafael. "Ya me siento muy cómoda con Úrsula. La conozco mejor que cuando empecé, sé por dónde llevarla en diferentes aspectos, aunque sé que le pasarán muchas cosas que aún desconozco. El personaje evoluciona mucho, los espectadores lo van a ver, y yo he evolucionado con ella", asevera.

"Ojalá Úrsula dure mucho y dé muchos quebraderos de cabeza a la audiencia, quebraderos de cabeza a los personajes y a mí me siga dando muchos regalos", concluye.