Un concursante de 'Supervivientes 2025' propicia su expulsión inmediata y esta es la explicación

Laura Cuevas ha pedido encarecidamente su expulsión de 'Supervivientes 2025' de cara a la gala de este jueves, aprovechando que se encuentra nominada junto a Montoya, Carmen Alcayde y Álex Adróver.

Después del dramático reencuentro que mantuvo con su marido Carlos Calderón en 'Conexión Honduras', con una pelea sin precedentes que se va a prolongar este martes en 'Tierra de Nadie' con un segundo careo en el puente de la concordia; la concursante quiere poner fin a su experiencia en Honduras.

El concurso de Laura Cuevas se ha desvanecido, recibir tanta información del exterior con su marido le ha llevado a tocar fondo y ha pasado de ser el torbellino incombustible de 'Supervivientes 2025' a no querer seguir en el concurso.

Así lo transmitía la propia concursante en el Oráculo de Poseidón junto a resto de concursantes. "Yo me quiero ir ya de aquí, que me eche la gente, por favor, porque yo aquí ya no hago nada. Yo me quiero ir de aquí, que me eche la gente, por favor", insistía.

Una petición directa al público de 'Supervivientes' que se produce, como decimos, en la semana en la que está nominada y con un pie fuera. De modo que estas palabras derrotistas podrían ser la puntilla para ser eliminada y quedar fuera del reality definitivamente.

Aunque también podría suceder que los espectadores quieran jugársela y decidan votarle para salvarla y dejarle en la isla al menos otra semana más. Ver sufrir a un concursante y someterle a situaciones contrarias a su voluntad es algo que gusta mucho.