Rosa Villacastín da un giro inesperado en su opinión sobre Jesús Cintora y sentencia su futuro en TVE

Hace una semana, Rosa Villacastín no dudaba en celebrar el regreso de Jesús Cintora a la televisión y de la mano de TVE. Así, la periodista, ya jubilada, compartía la emoción por el hecho de que el presentador haya vuelto a ponerse al frente de 'Malas lenguas' en las tardes de La 2.

"Qué alegría la vuelta de @JesusCintora a @la2_tve!!! Te deseo todo lo mejor, te lo mereces por tu honradez profesional", escribía la periodista del corazón en su cuenta de "X".

Un mensaje con el que Rosa Villacastín dejaba alto y claro que le hacía muy feliz la vuelta del presentador reivindicando su "honradez profesional". Lo hacía al día siguiente del estreno del nuevo programa de La 2 que ha llegado para acabar con los bulos y tratar de poner luz a la actualidad con rigor y con humor.

Sin embargo, una semana después, parece que Rosa Villacastín ha cambiado su opinión al especto de 'Malas lenguas'. O al menos eso se puede deducir de los tres comentarios que ha retuiteado y por tanto compartido en su cuenta de "X" cuestionando al programa de Jesús Cintora.

Unos comentarios que llegan después de lo vivido en el último programa en el que Isabel Durán no dudó en defender al juez Peinado que investiga el caso de Begoña Gómez e incluso soltando algunas falacias que el propio Jesús Cintora tuvo que corregir. Y es que la periodista aseguró que Globalia se creó por culpa de la mujer del presidente del Gobierno. Algo que la propia periodista incluso reconoció que había sido un error.

Me quedo con la cara de @JavierArocaA cuando escucha las sandeces que dice Isabel Durán.



No entiendo que hace esa gente en la TV.

Hay periodistas de derechas, pocos, que no cuentan bulospic.twitter.com/OkHWYB1zeR — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) April 17, 2025

Los mensajes críticos con Jesús Cintora que Rosa Villacastín retuitea

Tras ello, Rosa Villacastín no ha querido pronunciarse de forma clara sobre lo visto en 'Malas lenguas' pero si que ha compartido varios mensajes que dejan clara su opinión y su desencanto con el formato de TVE. "Este programa era para luchar contra los bulos y llevan al programa a los mismos autores de los bulos. Un solo programa he visto. Ni uno más", asegura uno de los mensajes que ha retuiteado la periodista.

Otro de los comentarios que ha compartido Villacastín en su cuenta de "X" sentencia lo siguiente: "decepción total con Malas lenguas. Es igual que los que había". Y para acabar también retuiteaba otro en el que pronosticaba el poco futuro del programa y comparaba a Cintora con Silvia Intxaurrondo. "Como Jesús no sea más duro y haga como Silvia, que es posible presentar e informar y parar las mentiras, va a durar poco su programa, será cancelado como no espabile. Me está super decepcionando porque Jesús no era así, está consintiendo la mentira. ¿Para qué está haciendo este programa?", recalca este usuario al que Rosa Villacastín ha retuiteado.