Nadie da crédito a lo que sucede con la última expulsada de 'MasterChef 13' y el problema que padecía

Tras recibir la semana pasada a Clara como nueva concursante en sustitución de Flores y despedir a Eva, 'MasterChef 13' ha vivido este lunes su carta entrega en TVE que nos ha dejado una nueva expulsión.

Para empezar la noche, los jueces de 'MasterChef' sorprendían a los aspirantes con una de las pruebas más célebres del talent show. Así, se enfrentaban a las míticas batallas. En la primera fase, todos tenían que cocinar una crepe salada y los cinco peores cocineros quedarían eliminados. Finalmente, los primeros en subir a la galería eran Chema, Ana, Emilio, Limin y Iago al presentar los peores crepes.

Los demás aspirantes se enfrentaban a la segunda fase en la que tenían que elaborar una crepe dulce. Tras los 20 minutos, en esta ocasión eran Ana María, Arianna, Clara y Víctor los que se quedaban fuera y tenían que subir a la galería. Mientras que Bea, Elena, Gabriela e Ismael se enfrentaban a la tercera fase en la que tenían que elaborar una crepe Suzette, un postre clásico de la cocina francesa.

Y finalmente, los dos mejores aspirantes eran Bea e Ismael. Ambos pasaban a la última batalla en la que tenían que enfrentarse a Ángela, la ganadora de 'MasterChef 12' para luchar por el pin de la inmunidad. En esta fase, los compañeros de la galería elegían a Gabriela para que fuera ella quien decidiera los ingredientes con los que tenían que cocinar. Y la madrileña optaba por que sus compañeros elaboraran un postre.

Tras una cata a ciegas, los jueces de 'MasterChef 13' junto a Blanca Romero y Toñi Moreno escogían a Ángela como la mejor, por lo que ninguno de los concursantes conseguía llevarse el pin de la inmunidad. Eso sí, Pepe, Samantha y Jordi les felicitaban por su gran trabajo. "Nos ha costado elegir", reconocían.

El equipo rojo triunfa en una prueba de exteriores inédita sin aparición de los comensales

Después llegaba la prueba por equipos en la que los aspirantes viajaban hasta Plasencia (Cáceres) donde se encontraban con Raquel Sánchez Silva, una de las vecinas ilustres de la capital del Valle del Jerte. Allí se enfrentaron a un cocinado solidario pues tenían que elaborar un menú lleno de esperanza que irá al Comedor Social de Cáritas de Plasencia y servirá para dar asistencia a personas mayores y dependientes de la localidad.

Allí, Raquel Sánchez Silva escogía a Iago y Clara como los capitanes de ambos equipos. Ambos escogían a los compañeros con los que querían cocinar. Eso sí, a mitad del cocinado los jueces optaban por hacer un cambio de capitanes intercambiando a ambos en los dos equipos. Y mientras Clara conseguía hacer un buen trabajo con el equipo rojo al saltar al equipo azul se encontraba con grandes problemas.

De hecho, tras la cata en la que por primera vez en la historia no se ha visto a los comensales, Clara tenía un fuerte enfrentamiento con Víctor porque según ella no le había hecho apenas caso durante el tiempo que estuvo como capitana del equipo azul. Tras ello, era Jordi Cruz el que dejaba claro que "mi opinión es que habéis pasado de ella olímpicamente. "Clara me ha gustado tu actitud pero claro si no te hacen caso sirve de poco, hay que hacerse respetar", le decía el chef catalán a la capitana mientras el equipo rojo le daba todo su apoyo.

Mientras que a Iago, Jordi Cruz no dudaba en decirle que como "patinas cuando tienes que dar órdenes". Y finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el equipo ganador era el rojo, por lo que el equipo azul irían a eliminación pero también tanto Iago como Clara pues aunque había hecho un buen trabajo la valoración era de los cuatro platos.

Elena, cuarta expulsada de 'MasterChef 13'

De vuelta a las cocinas, los delantales negros se enfrentaron a una nueva prueba de eliminación en la que se encontraban con una caja misteriosa. Al levantarla veían que debajo de ella había una treintena de ajos distintos. Y es que el ingrediente principal de este reto era el ajo, un alimento nutritivo, capaz de realzar el sabor de cualquier plato. Así, tenían que elaborar un plato libre cuyo protagonista fuera el ajo. Y para ello recibían los consejos del chef Jesús Segura (una estrella Michelin).

Pero además, Pocholo Martínez-Bordiú volvía a las cocinas de 'MasterChef' y sorprendía a los delantales negros al llevar en su mochila algunos ingredientes muy especiales como ancas de rana, saltamontes, gusanos, carne de cocodrilo y canguro o tubérculos exóticos y le entregaba uno a cada uno. Además el semifinalista de la última edición de 'MasterChef Celebrity' también pedía poder cocinar para volver a dejar a los jueces sin palabras.

Durante el cocinado, Elena, la gran fan de 'MasterChef' que se había presentado en numerosas ocasiones al casting y que estuvo al borde de competir por el pin de la inmunidad se mostraba muy perdida y sin saber que hacer. Un gesto que hacía que todos temieran por su futuro en el programa de TVE. Mientras que el resto más o menos se mostraban tranquilos con la prueba aunque a Iago cuando le visitaban en las cocinas también le decían que se centrara porque veían muchas ideas.

Después de la cata en la que Víctor, Elena y Clara eran los que peores valoraciones se llevaron llegaba la hora de conocer al cuarto expulsado de 'MasterChef 13'. Los dos concursantes que conquistaban a los jueces con sus platos eran Bea y Chema. También subían a la galería Gabriela y Iago.

Finalmente, Pepe Rodríguez anunciaba que el concursante que tenía que abandonar las cocinas y colgar su delantal era Elena. "Tu plato era muy duro de comer, con un punto subido de sal y en exceso de ajo", destacaba el cocinero mientras Iago se rompía en la galería.

"Pensé que lo tenía, no tengo sentido del gusto ni sentido del olfato porque me operé de pólipos en la nariz y lo perdí hace treinta años", confesaba dejando a los jueces en shock. "Hombre nos lo podías haber dicho y te ayudábamos a rectificar un poco", le contestaba Pepe Rodríguez. "No me parecía justo ni correcto contarlo", aseveraba ella. "Me ha encantado conoceros, me voy feliz, me lo he pasado fenomenal", sentenciaba. Y antes de abandonar las cocinas nombraba a Iago como el ganador de esta edición.

La audiencia de 'MasterChef' en shock con el testimonio de Elena

Tras conocer el problema que padecía Elena con el gusto y el olfato nadie en redes sociales daba crédito. Y es que para muchos no tiene sentido que alguien con ese hándicap haya podido entrar en un programa de cocina.

Elena: "No tengo ni sentido del gusto ni del olfato" #MasterChef



Y LO DICE AHORA. EN UN PROGRAMA DE COCINA pic.twitter.com/R9xpbJNsq8 — Beatriz Prieto (@19Bea91) April 21, 2025

Es como si un mudo concursara en OT #MasterChef — La Patrona⚓️ (@patronaenfadada) April 21, 2025

Osea que meten en el concurso a una persona sin olfato ni gusto, y esa persona quiere ser cocinera, en fin, la deriva de este programa cada año es mayor!!#MasterChef — Jose Borrajo (@bborrajo82) April 21, 2025

"No tengo sentido del gusto ni del olfato" y con tu chocho moreno dices que lo has probado y está muy bueno #MasterChef — Fati (@fati_tinoco) April 21, 2025

Han metido a 1 persona que no tiene ni gusto, ni olfato??

1 saludo a los que hacen el cásting.#Masterchef pic.twitter.com/7TBZRsvfmz — sergi (@SergiMalalts) April 21, 2025