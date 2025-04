Mercedes Milá se planta y echa por tierra lo que le preguntan en 'Y ahora Sonsoles': "¿A quién le importa?"

Este lunes, 'Y ahora Sonsoles' ha querido repasar la vida y trayectoria de Mario Vargas Llosa tras su muerte a los 89 años de edad. Y para ello, Pepa Romero recordaba la entrevista que le hizo Mercedes Milá en su programa 'Milá VS Milá' en Movistar Plus+ y conectaba con la presentadora para hablar sobre ello.

"Mercedes que alegría conocerte me llama Pepa Romero soy muy fan de ti, maravillosa periodista", le decía la sustituta de Sonsoles Ónega al darle la bienvenida mientras trataba de arreglar su cámara pues aparecía dada la vuelta.

Tras ello, Mercedes Milá reconocía que se había llevado un chasco y un dolor muy fuerte al saber la noticia del fallecimiento del escritor. Y tras recordar un fragmento de dicha entrevista, Pepa Romero le preguntaba a la presentadora por qué creía que la relación de Vargas Llosa con su mujer funcionaba tan bien incluso después de haberse separado y haber estado con Isabel Preysler.

"Yo que sé. No sé parece como que todo el mundo vio claro que aquello no podía funcionar y ellos se querían. Yo soy poco dada a preguntar por las interioridades de las rupturas porque como he pasado ya dos sé que son momentos muy dolorosos y Mario lo pasó muy mal pero tuvo la suerte inmensa de que su familia, sus hijos y su mujer, le escucharon y no sé si le perdonaron pero aceptaron que él volviera a estar de nuevo en la familia. Y así ha muerto, rodeado de su familia", aseguraba Milá.

Mercedes Milá se planta ante la pregunta de Pepa Romero

En ese sentido, Pepa Romero le preguntaba a Mercedes Milá si volvió con su mujer Patricia o si eran simplemente familia. "¿Pero realmente nos importa algo eso?", le soltaba la presentadora a la sustituta de Sonsoles. "Hombre claro, el salseo de la vida Mercedes", le replicaba Pepa. "No, no, si lo que estáis pensando es si se acostaba con ella de nuevo, ¿Cómo podemos caer en eso tan poco importante en ese momento con los años que tenía ya Mario?", espetaba Mercedes sin pudo

"Lo importante es que se reconocieron, se volvieron a mirar a los ojos y dijeron no nos vamos a separar y los hijos hicieron mucho por eso. Para mí fue una lección para el mundo entero. Pero lo que me importa más de Mario Vargas Llosa es su capacidad de trabajo, de escribir, su fantasía, su manera de llegar a los lugares que parecían imposibles y reproducir historias de pueblos enteros. Yo me fijo en lo que escriben los escritores no me importa nada de lo que hacen", sentenciaba Milá.