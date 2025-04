Lo ocurrido en el reencuentro de Makoke y su novio en 'Supervivientes' no deja de ser comentado

Uno de los momentos más emotivos de la última entrega dominical de 'Supervivientes' se ha vivido con Makoke como protagonista. La concursante ha tenido que enfrentarse al conocido como 'Puente de las emociones'. Además de tratar algunos de los aspectos más destacados de su vida, la superviviente ha podido reencontrarse con su pareja. Un cara a cara marcado por la emoción de ésta, quien no se esperaba un encuentro así.

Cabe recordar que el pasado jueves Jorge Javier dio a conocer la identidad de la que sería la próxima visita a los Cayos Cochinos. Tal y como anunció el presentador titular, Gonzalo partiría rumbo a Honduras y así ha sido. Con la intención de romper con la dinámica de las sorpresas llevadas a cabo durante las últimas semanas, el reality ha colocado a la sorpresa de Makoke en un momento de la gala totalmente inesperado: como colofón del 'Puente de las emociones'.

Así pues, antes del reencuentro, Makoke se ha sincerado sobre numerosos aspectos de su vida como la familia, la fama o los momentos más oscuros de su vida. La concursante no ha dudado en verbalizar: "Yo no me he sentido querida por el público realmente... me he sentido vapuleada muchas veces injustamente. Se ha entendido que soy una mujer fría, calculadora y seria".

En la misma dinámica, Makoke tampoco ha dejado pasar la oportunidad de pedir perdón a sus hijos: "Sé que con Anita o Javi no he podido ser la mejor madre y me siento un poco culpable porque han tenido que vivir episodios muy feos y les pido perdón desde aquí. Sé que he podido cometer errores".

Makoke se abre como nunca antes sobre el amor

Todo ello lo ha hecho con los ojos vendados y es que, después de sincerarse sobre el amor, la concursante ha podido reencontrarse con su pareja. Precisamente sobre su relación con Gonzalo, Makoke ha compartido: "Es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Mi amor ahora mismo es mi novio, Gonzalo, el que me da la ilusión de mirar al futuro porque mis hijos ya son dos personas independientes. Es la ilusión de compartir, quedarme en casa a ver una película juntos, por vivir, estar guapa y vivir la vida... Es un amor que lo he encontrado y creo que el amor desde la madurez es más bonito porque sabes lo que quieres. Le amo profundamente y ahora el día uno es su cumpleaños y va a ser su último cumpleaños soltero, estoy loca porque sea mi marido y le amo con toda mi alma".

Así ha sido el reencuentro entre Makoke y Gonzalo

No ha sido hasta que Makoke ha concluido con la dinámica cuando se ha encontrado con su pareja. "Tu puente ha terminado y puedes quitarte ya la venda porque has hablado desde el corazón", le ha pedido Sandra Barneda a la concursante que, haciendo caso a la presentadora, se ha quitado la venda encontrándose frontalmente con su pareja. Visiblemente emocionada, Makoke no ha dudado en lanzarse a abrazar a Gonzalo. "Mi amor, te quiero. Te amo. ¡No me lo creo!", ha exclamado visiblemente emocionada mientras no ha dejado de abrazarle y besarle. Por su parte, Gonzalo no ha dudado en tranquilizarla y animarla. "Estoy feliz, lo amo y lo necesitaba ver. ¡Gracias!", ha asegurado posteriormente la concursante.

Los planes de boda de Makoke y Gonzalo

El apasionado encuentro entre los dos ha dado para mucho y es que, tal y como ha confesado Makoke, ambos se darán el 'sí quiero' en menos de un año. "Te quiero, no quiero separarme de ti ya. Tu último cumpleaños soltero, mi vida, vas a ser mi marido", no ha dejado de repetir la concursante visiblemente emocionada con dicho evento del que también ha hablado poco después en la arena.

Tumbados en la arena, entre besos y abrazos, Makoke ha vuelto a sacar el tema de su matrimonio. "Nos vamos a casar y va a ser tu último puto cumpleaños soltero. ¡Nunca más me voy a separar de ti!", ha exclamado ella. Por su parte, Gonzalo le ha contestado: "No sabes lo que te echo de menos mi vida. No sabes lo que te echo de menos. Todo el día viéndote, si es que me lanzaba a la tele y me la comía con patatas para defenderte". "Te amo con locura. Me he dado cuenta de todo lo que te quiero. No puedo vivir sin ti. Lo sabes, ¿no?", ha contestado ella.