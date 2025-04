La preocupación de la familia de Anita por su futuro en 'Supervivientes 2025' por culpa de Manuel

La familia de Anita Williams está muy preocupada por el futuro de la joven en 'Supervivientes 2025'. Y es que el pasado jueves, el programa reunificó a todos los concursantes, haciendo desaparecer Playa Misterio. De esta forma, Montoya, Anita y Manuel se volvieron a reencontrar, provocando las lágrimas de la catalana.

Y es que, la ex de Montoya no daba crédito al ver de nuevo a Manuel, al que creía expulsado. Lo que ninguno de los participantes sabía es que este había estado, junto al resto de los eliminados, en Playa Misterio. Ahora, con la reunificación, todos volverán a convivir juntos. Y esto es algo que preocupa mucho a la familia de Anita.

"Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con él y no quiero que se fastidien otra vez porque él vuelva a revivir todo", dijo la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' entre lágrimas. Por su parte, Montoya añadió que "para mí es una persona a la que no doy importancia, quiero que esté tranquila, que esté bien", dijo refiriéndose a su ex.

El hermano de Anita, preocupado por su convivencia con Manuel

Al ver la actitud de Manuel, Carmen Alcayde le preguntó por qué le hacía gracia el sufrimiento de Anita. A lo que él respondió con otra pregunta: "¿Qué voy a estar con cara triste porque la chiquilla llore?". A partir de ahora, los tres tendrán que convivir juntos en la misma playa, y eso es algo que tiene muy preocupada a la familia de Anita. Marti, el hermano de la joven, ha explicado en 'Vamos a ver' cómo la ha visto tras la llegada de Manuel a la playa: "Uff… ahí ya no tan bien. Pero bueno, al final lo entiendo. Es algo difícil de llevar ahora que empezaban a estar mejor las cosas. A ver, mentalmente es fuerte, pero a veces, quieras o no, si se tocan temas que te han dolido… Pues ahí flojeas un poquito…".

Marti tiene claro que a su hermana le va a costar estar cerca del que fuera su tentador en el reality de Telecinco: "Al final, estás en una isla encerrada las 24 horas del día, y teniendo a esa persona al lado... Yo creo que sí, que le va a costar un poco". Sobre cómo ve a su excuñado Montoya, el hermano de Anita lo ve "bastante bien. Al final creo que es importante también tener un apoyo ahí dentro. Y si entre los dos se están apoyando mutuamente… Pues mira, que sigan así. Yo no tengo ningún problema con él y nunca lo he tenido. Siempre nos hemos llevado bien".

La hermana de Manuel también está sufriendo tras la reunificación

La que también ha hablado sobre la llegada de Manuel con el resto de sus compañeros ha sido su hermana Gloria. Según esta le ha visto "un poquito agobiado. Un poquito mal, pero bueno. Estoy sufriendo mucho por él porque lo está pasando muy mal". "Y el trato que está recibiendo, yo espero que no le hagan el vacío porque es un pedazo de bella persona. Es un tío muy humilde y muy amable. Que tiene su fallo en el tema de las mujeres, sí. Pero vamos, que él a 'La isla de las tentaciones', esta vez fue soltero", ha sentenciado Gloria en declaraciones a 'Vamos a ver'.