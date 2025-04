Joshua Velázquez pide abandonar 'Supervivientes 2025' y esta es la razón que le obliga

Joshua Velázquez ha pedido abandonar a la organización de 'Supervivientes 2025'. El joven ha tocado fondo anímicamente de la noche a la mañana y parece que el fuerte temporal que está azotando a Honduras en los últimos días ha sido la puntilla final para querer dejar la aventura y salir por la puerta de atrás.

En una promo a modo de cebo, el equipo del reality aventurero de Telecinco informa de que el concursante canario "está al límite" de sus fuerzas. No físicas, sino mentales. La cabeza le ha jugado una muy mala pasada y podría seguir los mismos pasos que Rosario Matew.

"¿Estar tapándome la cara para llorar cada diez minutos? No me compensa", les dice Joshua Velázquez a sus compañeros de playa Calma, que intentan animarle sin demasiado éxito. "No puede más", indica el programa a través del spot lanzado antes de la gala con Jorge Javier Vázquez.

Joshua Velázquez tira la toalla en 'Supervivientes': "Me voy chicos, yo no aguanto más"

Por último, se ve cómo el joven se dirige a participantes del mismo equipo como Álvaro Muñoz Escassi, Borja González o Anita para despedirse de ellos como si la decisión de abandonar 'Supervivientes 2025' fuese ya definitiva. "Me voy chicos, yo no aguanto más", lamenta mientras les abraza.

"¿Quiere abandonar?". Es la pregunta que nos plantea 'Supervivientes' en dicho cebo. La determinación final de Joshua Velázquez se conocerá en la sexta gala de esta noche. Entonces descubriremos si el concurso se enfrenta a una nueva pérdida o si por el contrario se logra frenar su marcha.