Jesús Cintora se planta con Ignacio Aguado por no responder a lo que le pregunta de Ayuso en TVE

Este miércoles, TVE ha emitido 'Malas lenguas', el programa de Jesús Cintora en simulcast en La 1 y en La 2 entre las 18:45 y las 20:30 horas tras la cancelación del estreno de 'La familia de la tele' por el apagón. Y esa misma estrategia se llevará a cabo el viernes 2 de mayo.

Justo al final del programa en La 1 y antes de dar el salto a La 2. Jesús Cintora daba la bienvenida a Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que ha publicado un libro en el que habla sobre su experiencia en política y en el que reconoce lo mal que lo hicieron en la Comunidad de Madrid con las residencias durante la pandemia.

"Dice que Ayuso le engañó y usted sostiene en este libro que Ayuso pensó más en ella que en los ancianos", empezaba poniendo sobre la mesa Jesús Cintora. "Sí, bueno fue el momento en el que comprobé que la Comunidad de Madrid era un medio más que un fin en su carrera política y yo quise creer que iba a dar la instrucción para que determinados médicos, una decena u ojalá hubiesen sido más, pudieran desplazarse a las residencias pero esa promesa no se produjo. Y tanto es así que hoy poy hoy hay muy pocas residencias que tengan un médico las 24 horas del día", le aseveraba el ex político de Ciudadanos.

Tras ello, Jesús Cintora le preguntaba a Ignacio Aguado si se arrepentía de haber formado coalición con Isabel Díaz Ayuso. "Siempre me quedará la duda de si hubiésemos podido salvar alguna vida más y el dolor de no haber podido hacer más. Creo que todos hicimos lo que estaba en nuestra mano pero esa decisión pues a mí personalmente llevaré conmigo esa carga", respondía él saliéndose por la tangente.

Jesús Cintora insiste con Aguado tras ver que no responde: "Es muy sencillo, un sí o un no"

"A mí me gusta repreguntar, ¿usted se arrepiente de haber sido vicepresidente y de haber formado Gobierno con Ayuso?", volvía a cuestionarle Cintora a su invitado. "Está muy bien que usted destape lo que ocurrió en las residencias y ahora Maraña le va a preguntar sobre eso, pero antes respóndame", le pedía. "Bueno, varias cosas, lo primero es que no destapo nada, si alguien quiere saber lo que ocurrió en las residencias...", trataba de responderle Aguado.

"Que sí, que si que ahora le pregunto por las residencias, pero la pregunta es muy directa, ¿usted se arrepiente de haber hecho que Ayuso fuera presidenta? Respóndame con un si o un no si usted quiere vaya", le replicaba Jesús Cintora. "Sí, yo no tengo problema en responder a nada. Simplemente estaba haciendo una introducción de que si alguien quiere saber lo que pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid hay un libro excepcional que escribió Alberto Reyero donde se cuenta todo con pelos y señales y al que no le quito ninguna coma", empezaba señalando.

Y a la pregunta de si se arrepentía de haber sido vicepresidente de Ayuso, Ignacio Aguado respondía que "con esa información ojalá se hubieran dado otras circunstancias". "En algún momento salió publicado que yo quería haber dado el apoyo al PSOE y a Gabilondo, pues no nada más lejos de la realidad. La única opción que se valoró en aquel momento era apartar al PP de la Comunidad de Madrid y que fuera Ciudadanos quien lo presidiera, yo nunca me planteé apoyar al PSOE", añadía al respecto.

Más adelante, era Jesús Maraña el que trataba de preguntarle a Ignacio Aguado si más allá de medicalizar las residencias se pudieron hacer otras cuestiones como evitar los protocolos de la vergüenza y llevar a los enfermos a hospitales, pero el ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid no paraba de hacer propaganda de su libro. "Perdóneme señor Aguado yo no tengo ninguna actitud sectaria ante nada, yo le doy datos y le hago una pregunta concreta", le advertía el periodista.