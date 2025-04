Horóscopo de hoy, jueves 17 de abril de 2025: Predicción en todos los signos zodiacales

Alcanzamos el Jueves Santo. Y te adelantamos cuál va a ser el porvenir de cada signo del zodiaco en los ámbitos de salud, dinero, trabajo o amor, según la predicción diaria del horóscopo para hoy 17 de abril de 2025. Entérate aquí de cómo le va a ir a tu signo: Acuario, Escorpio, Aries, Géminis, Tauro, Virgo, Cáncer, Piscis, Libra, Leo, Sagitario o Capricornio.

Según las previsiones de Esperanza Gracia, como siempre en Semana Santa estamos bajo el influjo de la Luna Llena, que nos ha acompañado el día 13 en Libra, y que nos armoniza para que disfrutemos con alegría de estos días festivos. Además, mañana día 18 Marte ingresa en Leo. Los signos de fuego -Aries, Leo, Sagitario- van a estar imparables y con ideas brillantes. Mientras, lo signos Aries, Libra y Capricornio son los más afortunados.

Descubre ya lo que van a deparar los astros a todos los signos zodiacales según los pronósticos del horóscopo diario de este jueves, 17 de abril de 2025:

Horóscopo diario jueves Acuario

La vida puede empujarte a que te replantees una serie de cuestiones que habías dejado aparcadas. Si activas tu fuerza de voluntad y echas un pulso a la vida, ésta te sorprenderá con una respuesta positiva.

Horóscopo diario jueves Escorpio

Tendrás la posibilidad de construir lo que realmente deseas sobre bases muy sólidas, y conseguirás buenísimos resultados. En el amor, no seas desconfiado, deja que transcurran los acontecimientos y recuperarás la armonía.

Horóscopo diario jueves Aries

Felicidades. Eres intrépido, pasional, aventurero, y ahora las puertas del éxito se te abren de par en par. Con el Sol en tu signo, la fuerza de tus deseos no va a poder frenarla nada ni nadie.

Horóscopo diario jueves Géminis

Vas a soltar todas esas cosas del pasado que te limitan y no te dejan disfrutar de todo lo que estás logrando porque las leyes universales te recuerdan que lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo.

Horóscopo diario jueves Tauro

Puede que estés librando una batalla interna por algo que no acabas de entender, pero pronto encontrarás la respuesta a tus dudas y respirarás tranquilo. La vida pondrá en tu camino circunstancias muy propicias para alcanzar el éxito.

Horóscopo diario jueves Virgo

Hoy sientes un halo protector y vas a luchar porque nada ni nadie eclipse tus sueños. Ahora, más que nunca, vas a dejarte llevar por tu intuición y te vas a alegrar por ello. Tu poder de seducción está en alza.

Horóscopo diario jueves Cáncer

Marte en tu signo te llena de fuerza para que te alejes de esas personas tóxicas que no te aportan nada positivo. Buen momento para perseguir tus sueños y cambiar de estrategia si no has conseguido los resultados esperados.

Horóscopo diario jueves Piscis

Si algo no sale como habías planeado, no te exijas tanto y da tiempo a las cosas. Si no estás comprometido, pueden surgir tentaciones inesperadas que te hagan sentir sensaciones que hace tiempo no experimentabas.

Horóscopo diario jueves Libra

Gracias a los buenos aspectos que te hace el planeta Júpiter, la suerte será tu compañera siempre que la necesites. Aprovecha este periodo tan positivo que te brinda el Cosmos para ser feliz.

Horóscopo diario jueves Leo

Tu economía va a mejorar gracias a tus buenas decisiones y a algún golpe de suerte. Leo, no cierres ninguna puerta, al menos, asómate y mira qué hay detrás de ella; puede que el destino te sorprenda gratamente.

Horóscopo diario jueves Sagitario

Te enfrentarás a lo que venga con muchas ganas y sin perder la sonrisa. Evita caer en una actitud narcisista y muéstrate comprensivo, si no quieres que tu vida se llene de tensiones.

Horóscopo diario jueves Capricornio

Aprovecha la buena energía que te transmite Marte, el último día que transita enfrente de tu signo, para no dejar pasar de largo oportunidades maravillosas que pueden surgir de forma inesperada.