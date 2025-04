Carmen Lomana airea cuánto dinero ganó como concursante en 'Supervivientes' con esta condición

Este 2025 se cumplen diez años desde que Carmen Lomana puso rumbo a los Cayos Cochinos para ponerse a prueba como nunca antes en 'Supervivientes'. La socialité compartió playa con rostros como Nacho Vidal, Isa Pantoja o Carmen Gaona, y en una reciente entrevista no a dudado en sincerarse sobre el acuerdo económico al que llegó para apuntarse a la aventura.

En su reciente visita al pódcast de Vicky Martín Berrocal, la empresaria ha confesado que cumplió uno de los sueños de su vida al tirarse del helicóptero en Honduras. "Yo siempre que veía 'Supervivientes' decía si es mi programa, si yo adoraría estar en una isla. Aunque no comiese, pero tomando el sol, teniendo ese mar", comenzó explicando durante su entrevista.

Carmen Lomana sobre su paso por 'Supervivientes': "Dije 'me da igual lo que me paguen, pero quiero ir'"

"Claro, lo había idealizado. Yo iba a mi representante y le decía yo quiero ir y me decía '¿pero qué tonterías dices?'. Y yo dije, por favor, quiero ir. Me da igual que no me paguen, pero que me lleven, quiero ir", recordó Carmen Lomana, que insistió a su representante para que Telecinco la aceptase en el casting bajo cualquier condición, sin importar el dinero que le ofreciesen. "Entonces, como di tanto la lata, me llevó a la productora y hablé con ellos", continuó explicando.

Al parecer, al equipo del reality le costó creer que la televisiva pudiese hacer frente a un reto de tal calibre. "Me dijeron '¿en serio sabes dónde te estás metiendo?' y yo sí, yo tengo mucha fuerza mental y yo quiero desprenderme de todo y saber si puedo ser feliz, porque me encanta la naturaleza. Y yo creo que, teniendo eso, me mentalizo que voy a ser una mujer del paleolítico, que no voy a tener nada y seguro que voy a estar encantada", aseguró la socialité antes de desvelar sus flexibles condiciones.

"A los dos días me dice mi representante 'pues sí, han dicho que están encantados y que te van a pagar tanto a la semana'. Y digo 'jo, eso es mucho, si a mí me da igual, yo voy por mucho menos'. Si no me hubiesen pagado nada, nada, no hubiera ido, porque es devaluarme", confesó Carmen Lomana a Vicky Martín Berrocal, rememorando la ilusión con la que afrontó la experiencia más extrema de la televisión.

"No dormía, lloraba a escondidas"

"Yo creo que, en la vida, cualquier trabajo hay que pagarlo. La gente te valora y te cuida más cuando te paga. Pero si me hubieran pagado la mitad o mucho menos sí", añadió la empresaria, desvelando que habría viajado a los Cayos Cochinos por mucho menos dinero sin pensarlo. "Cuando llegué, pasé 10 días fatal. No dormía, lloraba a escondidas, tenía un hambre que me moría… pero luego te vas adaptando y yo fui muy feliz. Me dio por limpiar, barría hasta la arena", rememoró durante su estancia en el reality.