Atronadora sentencia del público al estreno de 'The Floor' en TVE con Chenoa: todos critican lo mismo

Después de una intensa campaña promocional, 'The Floor' ha llegado por fin a la parrilla de TVE. Así, La 1 ha estrenado este miércoles 23 de abril en prime time el concurso presentado por Chenoa y que forma parte de una de sus grandes apuestas de entretenimiento para este segundo trimestre del año.

De esta forma, 'The Floor' ha regresado a la televisión, pues cabe recordar que el concurso ya se emitió hace dos años en el prime time de Antena 3 con Manel Fuentes como presentador. Más allá del maestro de ceremonias, el formato llega renovado a La 1 pues además cambia de productora, de Mediacrest ('El cazador') a Satisfaction Iberia.

"La escenografía es totalmente distinta, se parece mucho más a la de Estados Unidos que a la de Antena 3. Es más luminosa y elegante. También hay un cambio en la mecánica: en esta edición hay una casilla dorada que te da más segundos para que puedas contestar. Para conseguirla tienes que conseguir tres retos seguidos", explicaba David Gallart, productor ejecutivo en la presentación a la que acudió El Televisero.

En 'The Floor', 100 concursantes compiten por dominar un gigantesco tablero. Tendrán que enfrentarse en duelos cara a cara de 45 segundos si quieren expandir su territorio. Para ello, no solo tendrán que dominar su categoría, sino que deberán mostrar sus conocimientos sobre la categoría retada.

Repartidos de forma paritaria entre hombres y mujeres, los concursantes de ‘The Floor’ representan una muestra de la sociedad española: diversa y multicultural. Proceden de 27 provincias, desde Sevilla y Cantabria hasta Madrid, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife, y aportan una riqueza de experiencias y trayectorias únicas. Sus ocupaciones son tan variadas como sorprendentes: diseñadora de moda, bróker, ebanista, taxista, hidrogeóloga, peluquero, tatuadora, ilusionista o criminóloga, entre muchas otras. Todos comparten un mismo objetivo: disfrutar, competir y, por supuesto, luchar por los 100.000 euros, más allá de sus diferencias culturales, hobbies o conocimientos que les hacen decantarse por defender una categoría u otra.

Categorías y temas muy diversos que van desde política internacional, personalidades relevantes, cuerpo humano, escritores, ciudades del mundo, realeza, pinturas, edificios emblemáticos, Hollywood dorado, series de televisión, Eurovisión, Harry Potter, escudos de fútbol, calzado, Steven Spielberg, razas de perros, matrículas de coches, Disney o sonidos cotidianos.

Lluvia de críticas por el horario de 'The Floor'

Pese a que el programa se anunciaba a las 22:50 horas, TVE ha retrasado su inicio hasta casi las 23:20 horas tras alargar 'La Revuelta' más que nunca. Todo después de que este martes, el espacio de David Broncano anotara su mínimo histórico. Y como era de esperar esto ha provocado la indignación de la audiencia en redes sociales.

Es triste que #TheFloor arranque a las 23.20 horas cuando se anuncia a las 22.50 horas que también es tarde.



La pública debe respetar horarios y la conciliación en su prime time.



Estirar La Revuelta hace mal a Broncano y molesta a una audiencia interesada tb en el prime time. — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) April 23, 2025

Inadmisible que #TheFloor se anuncie a las 22.45h en La 1, sean las 23.13h y aún no haya empezado.



Además, a #LaRevuelta no le viene bien que el programa dure tanto 😅 — M 📺 (@casasola_89) April 23, 2025

Estrenar #TheFloor a las 23:15??

Alguien de TVE no confía demasiado en este formato — Marc Llabina (@marcllabina) April 23, 2025

Han hecho muy buena promoción de #TheFloor enfocándose en el público de los concursos y es un formatazo, pero empezando a las 23:17…



Pensaba que al menos protegerían el estreno, a ver qué tal el dato mañana 😖 — Paco Martín-Vázquez (@pacomvc_) April 23, 2025

Ya sólo con el horario que han puesto a #TheFloorRTVE en @La1_tve se puede intuir la calidad del programa. Un concurso a estas horas es como comerse una acelga después de ir al gym dos horas #TheFloor — AnaBeltrán (@AnaBeltranSan) April 23, 2025

#Thefloor que empiece ya... Que el publico se va! — Miquel Angel (@mikibardaji) April 23, 2025

Estoy esperando para ver @thefloortve que ponia que empezaba a las 22.50 y va a empezar casi una hora mas tarde! Me parece una falta de respeto,y no son horas para ver un programa familiar @RTVE_Com #thefloor — Alejandro (@anderagp87) April 23, 2025

QUE NO QUEREMOS OIR CANTAR MÁS EN #LAREVUELTA, QUEREMOS #THEFLOOR.



QUE PUTA PESADEZ JODER RTVE, O TE MANTIENES EN LOS HORARIOS O DEJAMOS QUE CANCELEIS TODO — Drako1909 (@Drako1909) April 23, 2025

Querida @rtve va a ver #TheFloor vuestra abuela en bicicleta. La gente trabaja, y madruga, sabeis? no me voy a tragar un programa de 90 minutos que empiece a las 23:30 pic.twitter.com/s6CK1hAH0K — Nausicaayopo Violeta Fan, mamá de Din Grogu(in) (@Nausicaa_Alita) April 23, 2025

TVE como siempre saltándose los horarios.



Menos mal que #TheFloor empezaba a las 22:50... 😡 — Yerai 📕La liga de los presos📕 (@Yer_Wells) April 23, 2025

Aplausos a Chenoa y a TVE por recuperar el concurso

No obstante, no todo han sido críticas negativas. Tras la primera emisión de la nueva etapa de 'The Floor', los espectadores de TVE han dictado su veredicto en redes sociales; y los comentarios que ha generado recogen la acogida positiva a este concurso. Muchos han señalado la acertada elección de Chenoa como nueva presentadora de esta apuesta de entretenimiento de la cadena pública. Estas son algunas de las reacciones más destacadas en 'X':

#TheFloor es ejemplo de programa familiar que atrae a todos con independencia de la edad.



Entretenimiento blanco y de calidad.



Una pena que la dirección TVE lo lleve al late night prácticamente al emitirlo pasadas las once de la noche.



💛 La música incidental épica me gusta. — Juan Carlos Romero ۞ (@juanca_sev) April 23, 2025

Mil veces mejor esta versión que la que emitió Antena 3, con variedad de pruebas, totales de los concursantes y Chenoa de 10 👌🏽 #TheFloor1 — Paco Martín-Vázquez (@pacomvc_) April 23, 2025

De momento #TheFloor1 me parece muy entretenido y @chenoa lo está haciendo genial. 👏🏻👏🏻👏🏻 — cruz (@cruciche) April 23, 2025

#Thefloor1 Entretenido , dinámico y @Chenoa lo está haciendo perfectamente un 10 #Audiencias — Héctor Ramírez (@CCainhr) April 23, 2025

pues no esperaba mucho, pero me esta gustando mucho #TheFloor1 es fácil para jugar en familia y tiene emoción en los participantes, además a mi siempre me suma que salga Chenoa — Pablo Barbajosa (@PBarbajosa) April 23, 2025

#TheFloor1 Me está gustando, muy interesante — Gloria (@glorias_s) April 23, 2025

Está entretenido #TheFloor1, aunque ya podría empezar un poco más temprano.@Chenoa muy suelta presentando 🙌🏽 — CosasQueCambiar® (@cosasquecambiar) April 23, 2025

Falta que sea un poco más interactivo con el espectador porque a veces no te da ni tiempo a leer las preguntas/opciones, pero me flipa la dinámica y el formato del nuevo programa de La 1: #TheFloor1 — Samu16 (@samuellara_16) April 23, 2025

Me encanta este programa, Chenoa todo un acierto #TheFloor1 — Felipe Iglesias (@FelipeIglesias1) April 23, 2025

#TheFloor1 me parece un productazo de programa — Raúl Santana (@Lito_Santana) April 23, 2025

Chenoa le da un toque chulo al programa. Me gustan las novedades. Eso sí, Chenoa pone el contador de pasos a tope #TheFloor1 — ¡Albricias! (@logoyoIRM) April 23, 2025