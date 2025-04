Chenoa está de moda y se sube al tablero de 'The Floor' en La 1: "He sido de todo y en TVE juego en casa"

El próximo mes de octubre se cumplirán 24 años desde que conocimos a Chenoa en la primera edición de 'Operación Triunfo' en TVE. Un programa que fue todo un trampolín para esta argentina afincada en Mallorca tanto a nivel musical como a nivel televisivo.

De hecho, gracias al talent se ha convertido en toda una presentadora. Ahora tras ponerse al frente de 'OT 2023' en Prime Video y a la espera de volver a hacerlo este año; la cantante da el salto a TVE como presentadora de 'The Floor'.

De esta forma, Chenoa hará doblete en las pantallas pues además de verla los miércoles como nueva presentadora de 'The Floor' en La 1 también podemos seguir viéndola cada viernes en el jurado de 'Tu cara me suena 12' en Antena 3. Precisamente allí trabaja con Manel Fuentes, el que fuera el presentador de la primera etapa del concurso en la cadena de Atresmedia.

En El Televisero pudimos hablar con Chenoa en un encuentro con la prensa por el estreno de 'The Floor'. En él, la presentadora y cantante dejó claro que lo bonito de esto es poder trabajar con diferentes cadenas y productoras y poder tocar todos los palos.

Ya eres toda una presentadora de televisión y ya no podemos decir que eres 'la nueva'. ¿Te lo tienes creído en el buen sentido de la palabra?

No, pero sí es verdad que este programa en concreto se sale un poco de lo que yo suelo hacer, ya que tanto 'Tu cara me suena' como 'OT' están relacionados con la música. En este caso, 'The Floor' es un programa cultural, divertido, pero que me ha gustado mucho hacer. Me gusta mucho que me den oportunidades, siempre me lo paso muy bien. No sé si es lo que funciona o no porque la gente que maneja esto son un montón de gente que manda.

Estás de moda, ahora saltas a TVE con 'The Floor' pero sigues en 'Tu cara me suena' y volverás a 'OT 2025'.

Estoy de moda, soy una chica tendencia, me hace mucha ilusión.

Y no es habitual ver a una misma cara en tres cadenas o plataformas diferentes como uno de sus rostros estrella...

Pues no, pero es porque me llevo bien con todo el mundo. Al final, las ganas de currar hacen que me entregue muchísimo. Yo siempre lo he dicho, si quieres hacer este trabajo hay muchos sacrificios, pero hay otras cosas que disfrutas mucho. Son 30 vidas en una.

¿Crees que es mejor no atarse a ninguna cadena para poder hacer todo tipo de proyectos?

No, no. Yo creo que no es tanto eso, es una cuestión de proyectos. Es como si tú eres periodista y puedes trabajar en distintos medios o ámbitos no pasa nada. Nos acotamos mucho a eso de 'pertenezco a...' o 'soy de aquí'.

Después de 'OT 2023', ¿te han llegado muchas propuestas como presentadora?

Sí, muchísimas. Pero elijo muy bien, porque también estoy haciendo música. Ahora empiezo los conciertos y los festivales donde estoy metida, que tengo que ir a trabajar con mi banda, así que genial e intento poder compaginarlo todo.

¿Qué criterios utilizas a la hora de elegir qué programa hacer?

Muchos. La verdad es que soy un poquito pesada. Miro mucho estar en un sitio donde vaya a aprender. Me encanta aprender, soy una obsesionada. Soy muy de libretita, de mis tarjetas. Me compro cuadernos y escribo mucho.

Chenoa en la presentación de 'The Floor'.

Para aceptar hacer 'The Floor' no sé si influyó que era volver a RTVE que fue donde naciste profesionalmente...

También. Juego en casa, es que aquí estoy parida por tele y por música. Yo salí de aquí.

¿Y qué proyectos has rechazado o por qué lo has hecho?

Cuando es algo que no me gusta o que veo que no lo puedo cuadrar, ni siquiera me acuerdo porque no tengo sitio en mi cabeza. Cuando digo que no, no gasto más energía y tiro para otro lado.

¿Y eres tú la que dice que no o hay un filtro previo de tu representante?

¿Me ves con pinta de que me lleve alguien? Los proyectos me llegan a mí directamente y cuando digo que no lo argumento. Es porque no me veo ahí del todo, tiene que ser un global.

Durante la presentación María Eizaguirre te ha tirado la caña para el Benidorm Fest y Eurovisión. ¿Te gustaría participar?

Me fascinó mucho el mundo del Benidorm Fest cuando fui a actuar porque no había ido nunca. Y me propusieron abrir el show y lo abrí con "Atrévete" que fue mi primer single. Me hizo tanta ilusión y me emocionó tanto que...

¿Te ves representando a España?

Si tuviera una buena canción, sí. Pero es lo complicado de esto. Yo a veces compongo y también recibo temas de otros autores. Te tienes que sentir identificada con tus canciones, si no no tiene sentido. Tiene que haber un proyecto global.

¿Y de presentadora del Benidorm Fest te verías?

Sí, pero es que Ruth es muy buena presentadora. Y Paula también. E Inés lo hicieron superbien las tres y es complicado porque es mucho escenario y mucha gente debutando en un escenario o en televisión.

Cuando debutaste como presentadora en 'OT 2023' recibiste muy buenas críticas, pero tú estás curtida también en estas lides. ¿Cómo te enfrentas a posibles nuevas críticas? ¿Te lo tomarías de forma diferente después de tantos años estando en el centro de la diana, o crees que volverías a revolverte un poco?

A mí hacer proyectos y hacer tele me fascina. Lo que peor llevo es la promo. No doy muchas entrevistas, pero el problema no es mío, es vuestro. La prensa tiene un problema gordo que se llama clickbait. Al final el personaje va a acabar respondiendo 'sí', 'no' o 'no sé' porque no quiere explayarse en una respuesta que luego está totalmente transformada en un titular para que tú hagas click. Y eso no es contraproducente para mí. Yo me como una semana de polémica con la que no tengo nada que ver, pero al final la que no voy a volver a decir nada soy yo porque me siento incómoda. A mí me gusta charlar, si es que podría callarme la boca...

¿Entonces lo que llevas mal es el después de las entrevistas?

No, lo que no me gusta es la desfiguración y la transformación que se hace con todo lo que se dice, que no tiene absolutamente nada que ver en este contexto, y luego cuando ves el titular pienso... pero si yo con este chaval hablé y había una buena onda que no entiendo por qué hace esto.

¿Y cómo tratas de gestionarlo? ¿Crees que es injusto?

Protegiéndome mucho. Puede que haya una temporada en la que no se me vea porque me asusto y estoy como un perro apaleado. Igual no te lo dicen, pero el que está en su casa está flipando. Hasta tu madre te llama. ¿Pero qué hago? ¿Llamo al medio para pedir que cambien algo que no he dicho? Qué pereza. Es vuestro trabajo, vuestra profesión, y la tenéis que cuidar vosotros. Me parece tan humano hablar normal, y tan feo tener que cortarse más por los periodistas, que tenéis una profesión tan bonita... Es una lastima.

¿Qué es lo que has aprendido de tus trabajos en 'Tu cara me suena', 'OT' y 'The Floor'?

He aprendido a estar en diferentes posiciones: he sido concursante, he sido jurado y he sido presentadora. Cuando estás de concursante, que es con la parte que más empatizo, es nervio puro y duro. La presión se nota concursando en algo cultural. El ser humano reacciona diferente cuando se enciende la tele, cuando hay luces, da mucho corte.

En 'The Floor' hay 100 concursantes y parece que hay perfiles muy variopintos. ¿Crees que puede haber alguno que sea un fenómeno viral al más puro estilo Montoya?

Sí hay, muchos. Además, vienen caracterizados, es acojonante. Se lo han currado, vienen con unos trajes que flipas. Mola mucho porque así les identificas.

Hablemos de 'Tu cara me suena'. Es una edición que ha llamado mucho la atención el casting y sobre todo Bertín Osborne que ha hecho de Omar Montes o Elvis..

Me gusta ver el personaje, como a todos, en diferentes cosas que no pilota. Y Bertín es muy llamativo porque siempre está en una línea y de repente lo sacan de ahí. Esto es lo que engancha mucho al público, el movimiento del personaje en diferentes ámbitos, igual que a mí me van a ver ahora presentando 'The Floor' que no tiene nada que ver con la música.

¿Se está tomando Bertín bien las valoraciones del jurado?

A ratos. Es un tío con mucho carisma, es un señor ya con sus años y evidentemente la flexibilidad se vuelve más rígida, pero oye bien, muy bien.

Se ha hablado mucho de que en el casting de este año hay mucho desconocido. ¿Cómo lo ves tú?

Creo que se puede recuperar un tipo de público diferente, porque por ejemplo Esperansa Grasia es totalmente TikToker. Yo la entrevisté en un pódcast, estuve con ella, y me encanta. El casting aporta también otro tipo de frescura, es darle un poquito de movimiento y no tener siempre los mismos personajes, que también cansa.

¿Echas de menos no tener a Carlos Latre en el jurado? ¿Cómo viviste su despedida?

No hay despedida. Nosotros seguimos en contacto y él quiere mucho al programa, que le ha dado mucha vidilla también. Tenemos ahora a Flo, que yo ya le conozco de trabajar con él en muchas galas en RTVE, y funciona muy bien también.

Ya sabemos que 'OT 2025' arrancará en septiembre en Prime Video. ¿Puedes adelantarnos alguna novedad o cambio que se avecine?

Esas decisiones vienen más por parte de la Academia, que es donde se realiza la formación. A mí me interesa mucho saber qué clases van a dar, qué profesores van a tener. Al final, OT no deja de ser un sitio de formación, incluso mucho más que de éxito. Es un sitio de cómo se hace un cantante o qué tiene que hacer un cantante para triunfar.

Es tu segunda edición como presentadora. ¿Te has puesto algún reto para superarte? No sé si te has visto en la edición anterior para mejorar...

En 'OT 2023' lo pasé muy bien y muy mal a la vez porque me exijo mucho. Quiero hacerlo bien. Todos queremos gustar y caer bien, todos trabajamos para eso. Y más cuando eres presentadora. O sea, yo ya estoy estudiando para la siguiente edición. Me podéis llamar matada, lo permito.

¿Y cómo estudias? ¿Te pones a presentar una gala en casa?

No, voy con gente que sabe. Estoy haciendo clases para mejorar. Pero creo que también es divertido de repente soltar en directo 'ganadera'. No quiero perder eso, me parece muy divertido.

Cuando acabó 'OT 2023' te escribieron Jesús Vázquez, Roberto Leal o Carlos Lozano para felicitarte o decirte algo sobre cómo lo hiciste?

Sí, todos. Me dijeron que les había gustado. Pero es algo que pasó en general, era la primera vez que gustaba a todo el mundo. A la gente le moló. También era algo muy orgánico, a los chicos les quiero mucho y creo que les han dejado tiempo para que desarrollen un poquito sus carreras, que también eso lo viví.