Chenoa clama su malestar con el equipo de 'La Revuelta' y Broncano da explicaciones en directo por lo ocurrido

Chenoa aterrizó este lunes por primera vez en el sofá de 'La Revuelta' con un motivo muy especial. La cantante se reencontró con David Broncano para presentar 'The Floor', el nuevo programa que conducirá en TVE, que llegará al prime time de la cadena este miércoles. Pero la intérprete no dudó en reprochar al humorista lo que ocurrió la primera vez que trató de acudir al espacio de La 1.

Nada más irrumpir en el escenario de 'La Revuelta', la cantante no tardó en elevar la primera queja de la noche por los fuertes golpes que el presentador estaba propinando al bombo del programa. "A mí es que los sonidos muy estridentes... no mola nada", señaló a modo de queja la de Mallorca, que comenzó a hablar sobre los regalos que había traído para intentar cambiar de tema.

"He traído cosas gordas, no tenía muy claro qué te iba a molar", comenzó advirtiendo Chenoa antes de que David Broncano le preguntase por el motivo de su visita, ignorando el estreno de 'The Floor' este mismo miércoles, donde la cantante ejercerá como presentadora. Fue entonces cuando la intérprete se sacó un disco del bolso con un importante recado.

Pero si es terapéutico un poco de bombo a puro pecho, a quién no le va a gutah #LaRevuelta @Chenoa @thefloortve pic.twitter.com/U9Y73tsDP2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 21, 2025

La antigua concursante de 'Operación Triunfo' se puso entonces seria para recordar que en noviembre publicó 'La línea del tiempo', su single más reciente, y no pudo acudir a 'La Revuelta' para promocionar su lanzamiento. "Yo saqué el single en noviembre, te toqué a la puerta y me dijeron que no", denunció la artista dejando al presentador algo descolocado.

"Gente de tu equipo me dijo que no podía", insistió Chenoa, sin recordar que terminó presentando ese mismo sencillo en 'El Hormiguero' en la semana de lanzamiento. "La problemática fue que sacaste el disco y no hubo hueco", resumió David Broncano sin recordar qué invitado quedó por encima de la mallorquina en la lista. Pero los dardos no acabaron ahí, si no que se extendieron el resto de la noche.

"Fuera de un escenario canto poco, para empezar porque para cantar me paga, y últimamente me gusta mucho escuchar a la gente", sentenció la invitada cuando Broncano le preguntó si se aprovechaba de sus habilidades vocales en los karaokes. Y mientras el presentador improvisaba un tema con su mejor voz, la artista no se cortó en sentenciar sus dotes musicales. "¿No vas mucho a karaokes no? Menos mal...", esgrimió la cantante entre risas.