Xabier Fortes emite un comunicado y desmonta a Ayuso por las críticas al documental '7291' de TVE

Este jueves, TVE quiso hacer una cobertura especial del quinto aniversario del estado de alarma y del confinamiento que vivimos por culpa del coronavirus. Lo hizo con un especial informativo llamado "La pandemia paró el mundo" con Xabier Fortes en simulcast en La 2 y el Canal 24 horas y que acompañó después con el estreno del documental '7291' en el que se denuncia lo que sucedió en las residencias de la Comunidad de Madrid.

Un especial que arrasó en audiencia y que lideró en la Comunidad de Madrid con un 25,8%. El documental centrado en poner el foco en los testimonios de las familias cosechó un 8,9% de share y 758.000 espectadores en su retransmisión desde La 2 y un 6,1% de cuota de pantalla y 520.000 espectadores desde el canal 24 horas. Mientras que el previo con Xabier Fortes anotó un 8,6% de share y 1.195.000 espectadores, también en emisión simultánea entre ambas cadenas.

Sin embargo, la emisión del especial y sobre todo del documental en el que se denuncian los llamados "protocolos de la vergüenza" que llevó a cabo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado un sinfín de críticas desde el gobierno de la Comunidad de Madrid así como en la derecha mediática asegurando que es una auténtica "indecencia".

Cabe decir que en todo momento desde TVE se invitó a Isabel Díaz Ayuso a participar en dicho especial así como en el propio documental. Algo que rechazó. No obstante, Xabier Fortes sí que pudo entrevistar a Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid. Y este líder del PP no dudó en cuestionar a la cadena pública en directo.

"En primer lugar me gustaría decir que me parece un auténtico error, por no decir una auténtica indecencia, lo que está haciendo esta noche TVE. Hace cinco años Madrid y España era solidaridad, era pundonor, era valentía y orgullo de ayudarse. Y cinco años después ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en una comunidad autónoma y en una presidenta como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros puntos de España. Y lamentablemente han montado una tertulia y han puesto un documental que por las cifras que todos sabemos a casi nadie le interesaba, que el productor ha tenido que poner dinero para que se ponga en los cines y que además parte de una cifra y una premisa absolutamente falsa", empezaba diciendo.

"Y lamento que la televisión española de todos se ponga al servicio de la izquierda y del Gobierno para blanquear al Gobierno de España y atacar a una comunidad autónoma desde una televisión pública con lo que ha sufrido este país con esa crisis. En Madrid se hizo absolutamente todo lo que estuvo humanamente posible y se luchó por todas las vidas. Esa es la realidad y yo lamento que la televisión pública de todos se haya prestado de una manera tan lamentable a hacer lo que están haciendo que lo englobo en el ataque permanente del Gobierno de España y la animadversión y la obsesión del Presidente del Gobierno hacia una presidenta y una comunidad que se adelantó desde muchos aspectos a la pandemia", sentenciaba ante Xabier Fortes.

Xabier Fortes se encara con Alfonso Serrano por cuestionar a TVE

Tras escuchar la crítica de Alfonso Serrano, Xabier Fortes no se quedó callado y dio la cara por RTVE. "Somos un medio público, pero los medios públicos y privados están haciendo especiales informativos y reportajes sobre esta fecha cinco años después. Nosotros hemos invitado a la presidenta de la Comunidad de Madrid el 6 de marzo y lo declinó y no quiso participar. Nos propusieron una serie de alternativas y aceptamos todas, Enrique Ossorio, Antonio Zapatero, Enrique Ruiz de Escudero y hasta que en las últimas horas ha intervenido usted. Ustedes en ese documental pudieron participar y en este programa también. Y los datos son además los que ustedes dieron a Manuel Rico a través del portal de Transparencia. En cualquier caso tuvieron cinco años para decir que esos datos no eran correctos y curiosamente 24 horas antes de la emisión de ese documental discuten los datos. Si quieren nos enzarzamos en bucle en esta discusión", le replicaba Fortes a su invitado.

"Claro que hay que hacer especiales, lo que es extraño es que la televisión pública española ponga el foco en las residencias de la Comunidad de Madrid cuando por desgracia fallecieron mayores en residencias de toda España y parece ser que los muertos de otras comunidades deben importar menos", trataba de defenderse Alfonso Serrano.

Lejos de quedarse ahí, Alfonso Serrano se enfrentaba con Xabier Fortes tratando de comparar TVE con Telemadrid. "En televisiones públicas que yo conozco como es Telemadrid no se emiten documentales sobre la gestión de un alcalde socialista, esté hecho por quién esté hecho. No utilizamos la televisión pública para ofrecer un producto cinematográfico hecho al interés de parte, desde el máximo respeto al dolor que pueda tener cualquier víctima. En Telemadrid eso no se hace ni se utiliza el aniversario para arremeter contra una administración", sentenciaba el secretario general del PP en Madrid.

Xabier Fortes responde a Alfonso Serrano: "En este programa pudo haber intervenido Díaz Ayuso [...] Los datos son los que dieron a través del portal de transparencia. Tuvieron cinco años para decir que esos datos no eran correctos" #5añosCOVIDrtve



🔸https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/5L5l1cN6fn — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 13, 2025

Tras ello, Xabier Fortes insistía en que habían invitado a Isabel Díaz Ayuso para que diera su versión de los hechos y había declinado. "Finalmente viene el secretario general del PP en Madrid y ha podido expresarse con toda libertad y durante un tiempo bastante extenso. Con respecto a como gestionan la televisión pública aquí en TVE o en Telemadrid que saquen sus conclusiones por los programas que ven los que nos están viendo", le espetaba el presentador al político. Y cuando Alfonso Serrano insistía en que TVE depende del Gobierno, Fortes también le recordaba cómo se nombró al administrador de Telemadrid y todo el historial que se le conoce en su etapa en RTVE.

Posteriormente, antes de acabar el programa, Xabier Fortes volvió a defender lo que se había hecho desde TVE. "Insistir este es un programa que se ha hecho con el foco puesto en lo que pasó hace cinco años y una realidad que ha sido destacada por políticos y por medios que es la singularidad de Madrid en este foco y que es algo que además ha trascendido España y viene de fuentes europeas. Y aquí hemos invitado a todas las partes, todas han podido hablar lo que han querido y como han querido", sentenciaba.

La respuesta de Fortes a las críticas por el especial de TVE

Este viernes, tras ver la oleada de críticas que estaba recibiendo en redes sociales por el especial de TVE y por la emisión del documental '7291', Xabier Fortes no ha dudado en volver a defender a la televisión pública. "Como no puedo responder a todos los mensajes de apoyo tras el programa especial de ayer lo hago aquí de forma general. Muchísimas gracias de verdad por la valoración del trabajo realizado", empieza diciendo.

"Es obligación de la televisión pública echar la vista atrás cinco años después de un momento que cambio nuestras vidas y que tanto dolor provocó. Invitamos prácticamente a todos los actores implicados en la gestión de la pandemia, y honestamente creo que la pluralidad de voces, desde los representantes políticos (con algún momento desagradable de tensión incluido) a los periodistas de la mesa de análisis, es incuestionable. Enhorabuena a todo el equipo de @rtve y a los autores del documental, y muchísimas gracias por ese magnifico dato de audiencia que respalda la decisión de emitir un programa de interés público", concluye el periodista.