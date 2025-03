Un histórico exguionista de 'El Hormiguero' desvela la censura del equipo de Pablo Motos y el alto precio de su trabajo

'El Hormiguero' ha regresado al foco de la polémica después de que uno de sus antiguos guionistas haya destapado la censura que existe con determinados temas. Jesús Manzano trabajó durante 9 años en el espacio de Antena 3 y en una reciente visita al podcast 'Rockandrollas' ha asegurado que no todo son risas en la sala de guionistas. Así, ha enumerado una lista de "temas tabú" que no se podían mencionar en el programa de Pablo Motos bajo ningún concepto.

"En televisión te censuran todo el rato todo. Tú das el guion de tu monólogo y te dicen que no puedes decirlo porque aparece una marca o un nombre de alguien que es posible invitado de El Hormiguero", comenzó explicando en 'Rockandrollas' respecto al alto precio de su trabajo de guionista.

Antiguo guionista de 'El Hormiguero' destapa las presiones que sufría por las marcas y "amigos" del programa

"Te dicen 'este famoso tampoco porque es amigo mío, aquí dices palabrotas, este es un poco sexista, este racista…", continuó rememorando el antiguo guionista de 'El Hormiguero', denunciando un alto nivel de supervisión en el espacio de Antena 3. "Te quitan todo y te dicen 'lo demás sí', y es que lo demás no tiene gracia. Una vez le decía a Pablo Motos de coña 'tú dime que escriba lo que no es gracioso y te lo paso porque lo gracioso me lo has quitado", desveló el humorista.

Y es que, como desveló más adelante en el citado pódcast, hubo un incidente que casi precipita a Atresmedia a una grave crisis. "Hubo un fallo de coordinación porque yo hice un monólogo en el que se hacía un chiste sobre esta marca y me lo aprobaron. Ese mismo día, el que revisó el guion por última vez lo tachó y escribió que, en vez de decir la marca, dijera algo genérico, pero no me lo dijeron a mí", recordó Jesús Manzano, que ignoró las correcciones causando todo un revuelo.

"Como ya me lo habían aprobado… Nunca me había pasado esto. Hasta que te lo aprueban sí que te cambian cosas, pero como ya estaba aprobado, pues estaba tan feliz. Yo ni me lo leí porque me lo sabía de memoria y se lió una gorda", lamentó el guionista, recordando la enorme dimensión que tomó su error en 'El Hormiguero' ante la tajante respuesta de la marca en cuestión.

"Habían amenazado con quitar 300.000 euros a Atresmedia"

Sin desvelar la fecha o el monólogo concreto, el humorista recordó la reacción inmediata de la misteriosa marca, que amenazó con retirar una importante inversión publicitaria de la cadena tras el monólogo. "Me dijeron que en dirección querían hablar conmigo, yo me fui haciendo pequeñito. Empezaron 'pero si te lo tachamos, ¿no lo leíste?' y me dijeron que habían amenazado con quitar como 300.000 euros a Atresmedia", rememoró el antiguo trabajador de Pablo Motos.

"Al final la dirección se portó bien conmigo, Pablo Motos y Jorge Salvador me dijeron 'no vuelvas a hacerlo, léete el guion'. Pasé una semanita mala", terminó reconociendo Jesús Manzano, que terminó su paso por 'El Hormiguero' años más adelante, sin sufrir mayores consecuencias por su garrafal error. En última instancia, Atresmedia optó por eliminar el monólogo de todas las plataformas digitales para evitar represalias.