'Tardear' anuncia su entrevista en exclusiva al personaje más perseguido para este viernes

Este miércoles, Paola Olmedo, la ex mujer de José María Almoguera se situaba en boca de todos por su nuevo rostro tras someterse a una cirugía ortognática y mostrarlo en la portada de Lecturas. No hay nadie que no se haya pronunciado al respecto. Pero 'Tardear' ha sido el programa que ha conseguido hablar en exclusiva con ella.

Así, después de que la prensa haya tratado de entrevistas este jueves a Paola Olmedo para conocer cómo se encuentra tras someterse a esta complicada cirugía por su bien y no por nada estético, la ex nuera de Carmen Borrego romperá su silencio en el magacín de Telecinco.

'Tardear' cierra la primera entrevista en exclusiva con Paola Olmedo

Cabe recordar que 'Tardear' fue el primer programa en entrevistar en exclusiva a Paola Olmedo tras su ruptura con José María Almoguera y fue también el programa elegido por la propia Paola para anunciar que había iniciado una nueva relación sentimental.

Pues ahora también será 'Tardear' el primer programa en el que Paola se pronuncie alto y claro sobre su operación. "Ayer veíamos todos impactadísimos el nuevo rostro de Paola Olmedo", empezaba diciendo Verónica Dulanto antes de que Frank Blanco la interrumpiera para hacer un anuncio a toda la audiencia. "Que por cierto lo podemos decir, mañana tenemos entrevista en exclusiva con Paola en 'Tardear'. Reaparece en 'Tardear'", advertía el presentador.

Paola Olmedo reaparecerá en #Tardear20M este viernes tras su cambio de imagen y volverá a verse con José María Almoguera



📺 Este viernes 21 de marzo a partir de las 15:45h en Telecinco

https://t.co/W7l7aFMn6u — Tardear (@tardeartv) March 20, 2025

"Mañana más guapa todavía la vamos a ver. Recordamos, mañana reaparece Paola en 'Tardear'. Entrevista en exclusiva y sin mascarilla ni gafas", apostillaba Frank Blanco después de que se haya podido ver a Paola Olmedo por la calle tratando de pasar desapercibida.