'Supervivientes 2025' da la sorpresa con la nueva y explosiva colaboradora que aparece en pantalla

'Supervivientes 2025' sigue sumando rostros para comentar la última hora del reality desde el plató. En esta ocasión, el espacio de supervivencia ha incorporado a Bárbara Rey. Un sonado fichaje que no ha pasado inadvertido para Carlos Sobera y eso que, aunque su nombre siempre ha estado en las quinielas de posibles concursantes, nunca ha viajado a los Cayos Cochinos.

Nada más comenzar la gala, justo cuando Sobera entraba en plató, el presentador ha hecho referencia a la presencia de la murciana. Pocos minutos después el presentador se ha acercado a Bárbara Rey para darle la bienvenida.

"Voy a saludaros a todos vosotros, qué tal, buenas noches. ¡Es un placer estar con vosotros! Pero voy a saludar a esta mujer, a Bárbara Rey. Levántate por favor, dame un beso. Bienvenida", ha comentado el presentador.

El dardo de Bárbara Rey en su estreno como colaboradora: "Debe de ser que no me queréis"

La primera reacción de Bárbara Rey no se ha hecho esperar: "Yo estoy encantada de estar aquí contigo, tú lo sabes". "¡Cuánto tiempo hace que no estás aquí conmigo!", ha exclamado Sobera. Con cierta sorna, la vedette ha deslizado: "Debe de ser que no me queréis. Yo ya estaba pensando en ir a First Dates a buscar un novio. Digo, ya que no me llevan...".

Haciendo gala de la complicidad que impera entre ambos, Carlos Sobera se la ha devuelto diciendo: "Si a ti te sobran los novios, lo he visto con mis propios ojos". "Eso es lo que dicen. Tienes que decirme para saber dónde están", ha concluido la recién estrenada colaboradora.