'Sueños de Libertad', avance capítulo martes 18 de marzo: Jarro de agua fría con la marcha de Jesús y Julia

'Sueños de Libertad' ha cumplido un año de emisión en las sobremesas de Antena 3 como la serie líder de la televisión. Y este aniversario llega con la ficción diaria en un momento álgido en lo que a tramas se refiere. Además para reforzar algunas de ellas el serial ha seguido incorporando a nuevos actores como Marta Calvó o Arturo Querejeta a los que esta semana se suma Oriol Tarrasón.

Pero además 'Sueños de libertad' vivirá esta semana un auténtico giro de guion que lo cambiará todo con la trágica muerte de uno de sus protagonistas que hará que nada vuelva a ser igual entre los De La Reina y los Merino. Todo supondrá el final de la primera temporada de la serie y el comienzo de la segunda.

En el capítulo de 'Sueños de libertad' de este lunes, Tasio estaba muy enfadado tras su enfrentamiento con los trabajadores después de que Górriz revelara que es un De La Reina poniéndole en entredicho. Su estado le llevaba incluso a pensar en dimitir y en optar por no ir a la boda de Marta y Pelayo. Pero Carmen trataba de tranquilizarlo y de que no haga nada.

Por su parte, Joaquín no está dispuesto a quedarse quieto ante la inquietud de los trabajadores por la bajada de los salarios y no dudaba en confrontar a Górriz por difundir rumores que afectan a la fábrica. Y finalmente, el encuentro entre ambos acababa en una agresión.

Después Carmen les contaba lo sucedido a Fina y Claudia en la tienda mientras que Claudia trataba de averiguar que pasa entre su tía Manuela y Gaspar. Por otro lado, Fina recibía una fuerte advertencia de doña Clara para que no asista a la boda de Marta y de su hijo.

Jesús le contaba a María sus planes de marcharse a París con Julia para trabajar en Brossard y ella le proponía ser su representante en la empresa para mantenerse cerca de los De La Reina y poder llevar a cabo su plan de acabar con la relación de Andrés y Begoña.

Y cuando Begoña se enteraba de que Jesús planea llevarse a Julia no dudaba en enfrentarse a Damián por permitírselo. La enfermera aseguraba que piensa luchar para que su marido no pueda llevarse a la niña. Mientras que Julia tampoco se tomaba bien la noticia de irse a Francia con su "padre". Por último, Joaquín terminaba de asumir que no puede sacar adelante el balneario y Jesús llegaba a la conclusión de que don Pedro está tramando algo y no dudaba en amenazarle a él y a Irene.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 268 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 18 de marzo? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 268 de 'Sueños de Libertad'

Begoña está completamente desesperada por la decisión de Jesús de marcharse con Julia a París. La enfermera comparte su frustración y su temor con perder a la niña para siempre con Andrés y su amante le promete que hará todo lo posible para ayudarla. Después, Begoña decide contarle a Digna los planes de Jesús de llevarse a su nieta y la matriarca de los Merino toma cartas en el asunto.

En la cantina, Claudia decide interrogar a Gaspar tras saber que le dio un beso a su tía Manuela y el cantinero se muestra nervioso confesándole que lo hizo para evitar que Fina les pillara aunque reconoce que le gustó. Sin embargo, Gaspar teme haber alejado a Manuela con ese beso.

Mientras Marta prosigue con los preparativos de su boda con Pelayo, que aunque es un puro trámite puede hacer que las vidas de ambos cambien para siempre. De hecho, Fina decide no acudir a la ceremonia pues cree que es lo mejor para todos aunque está completamente hundida. Por su parte, Luis sigue viendo como su perdida de olfato le está afectando para poner en marcha un nuevo perfume y paga su frustración con Luz.

En la fábrica, Jesús cita a Górriz para saber qué se trae entre manos con don Pedro y presionado por las amenazas del De La Reina el trabajador termina confesando que Carpena le pidió que difundiera un rumor sobre Joaquín entre los empleados. Tras ello, Jesús le advierte a don Pedro que sabe de sus planes para acabar con su primo y le hace un chantaje: no revelará sus artimañas a cambio de que sea su aliado mientras él está en París. Sin embargo, don Pedro no accede a su manipulación.

Después de que Digna proponga contarle a Julia que Jesús mató a sus padres, Begoña opta por proponer que Jesús recupere su poder en la empresa familiar para evitar su marcha a París. Sin embargo, Jesús solo accede a quedarse en Toledo si vuelve a ser el director de Perfumerías De La Reina. Paralelamente Begoña se enfrenta con Damián por su indiferencia con la marcha de Jesús con Julia. Y finalmente, Damián le hace una última propuesta a su hijo pero el encuentro no sale como él esperaba.