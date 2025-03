La sorprendente revelación sexual de Montoya en 'Supervivientes' que impacta a todos

Desde que Montoya aterrizase en los Cayos Cochinos, el joven no ha dejado a nadie indiferente. Tras su sonados enfrentamientos con Manuel González, el concursante de 'Supervivientes 2025' ha sorprendido al desvelar, entre otras confesiones, cómo fue su primera experiencia sexual.

Antes de ello, Montoya ha dado a conocer su crítica situación en la isla. Al parecer, el concursante ha perdido el deseo sexual: "No me sale nada, ni mirar tetas, ni culo. No me sale nada. Estamos probando cada cosa que me está dando asco, ya verás tú. Ni una teta miro y mira que las muchachas se mantienen en forma para venir. No me sale. Como está la vida, ¡vaya ruina!".

Pocos son los temas que se le han resistido a Montoya y es que, en una conversación junto a Carmen Alcayde, el superviviente ha dado a conocer una de sus debilidades: quitar sujetadores. "Yo no practico con nada. Creo que los sujetadores se resisten a los hombres siempre. Igual que esos pantalones pitillo que se llevaban. Ocho horas y acabas con las piernas... Aquí el hombre que diga que con los sujetadores es experto, nada", ha revelado.

Al descubierto la primera experiencia sexual de Montoya

Así pues, sobre su primera relación sexual, el polémico concursante se ha abierto en canal. "Fue con unas amigas de mi hermana. Me cogieron por banda, que eran mayores y de la risa al llanto y del llanto a la risa. Surgió con las dos, con una y con otra, pero no fue en la misma cama. Evidentemente con doce años yo ya inauguro lo que son los cinco dedos. Y desde la inauguración ya no he parado hasta los treinta y tantos".

Lejos de quedarse callado, Montoya ha revelado su contacto con el cine para adultos: "De lo que se ve, se aprende. Si veo como se nada, aprendo a andar. y desde los doce años estaba bien. Eran los DVD que ponían en el disco X y yo creía que era Factor X o X Men. Una vez salió una enfermera muy peluda y no sé. Evidentemente fue un no parar".