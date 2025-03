José María Almoguera se planta en 'Tardear' y abandona el plató tras lo visto con Paola Olmedo

El pasado martes, 'Tardear' cebaba la portada de la revista Lecturas en la que Paola Olmedo, la ex de José María Almoguera enseñaba su nueva cara tras someterse a una cirugía ortognática. Días después, este viernes, la propia Paola ha dado la cara en una entrevista exclusiva en el programa en el que colabora su ex pareja.

Así, tal y como habían adelantado, 'Tardear' ha emitido este viernes una entrevista grabada previamente con Paola en la que se puede apreciar su nuevo rostro. Y justo después, aprovechaban la presencia de José María Almoguera para saber su opinión. Aunque la actitud del colaborador ha sorprendido (y mucho) a sus compañeros.

En la entrevista, Paola Olmedo ha sorprendido por cómo ha agradecido a Carmen Borrego lo mucho que le ha ayudado con su hijo mientras su operación y mientras José María Almoguera estaba en 'GH DÚO'. "Cuando vi la reacción de mi hijo hacia ella, le vi super feliz, la quiere. Y si un niño te quiere es porque te portas bien con él", empezaba diciendo al respecto del momento en el que permitió a la colaboradora ver a su nieto mientras el padre del niño estaba en el reality.

"A mi Carmen me ha ayudado mucho, no sé si es consciente. Yo soy de las personas que, si quieres a mi hijo, lo tienes todo conmigo", proseguía destacando Paola sobre lo mucho que le agradece a Carmen Borrego cómo se ha portado con ella en estos últimos tiempos. "Terelu me escribió un mensaje de apoyo diciéndome que, si necesitaba lo que sea, que no dudara en pedírselo y que todo saliera muy bien", revelaba también.

Justo después, Frank Blanco se dirigía a José María Almoguera para saber su opinión y el hijo de Carmen Borrego se mostraba rotundo al no querer pronunciarse sobre lo que había dicho su ex mujer. "Yo quiero ser claro. Para mí esto es mi pasado, yo ya para atrás ni para coger impulso. Yo ya estoy pendiente de otras cosas, de mi hijo y de mi pareja María que es lo que me interesa. Yo estoy aquí sentado porque tengo que estar pero no es algo que me interese comentar, me parece muy bien que haga una entrevista y que explique lo que quiera explicar pero es que a mí ya ni me va ni me viene", contestaba el hijo de Carmen Borrego de forma rotunda.

Al escucharle, Raquel Bollo le preguntaba si había algo que le había molestado porque chocaba esta actitud suya ahora. "No me ha molestado, me sorprendió lo que vi pero es que ya no me hace falta volver a verla, es agua pasada, me da igual", sostenía Almoguera. "¿Pero te parece excesivo que de otra entrevista?", le repreguntaba Leticia Requejo. "Me da igual, que haga lo que quiera, no me parece excesivo. Lo que me parece excesivo es que yo tenga que comentarlo porque es mi pasado, es la madre de mi hijo como la madre de mi hijo la respeto y ya está", sentenciaba.

Lo desubicado que está el hijo de Carmen Borrego, lleva 2 días en Tardear y aparte de tener 0 carisma, dice que no quiere comentar nada de Paola Olmedo porque es su pasado

Habrá que preguntarle sobre Trump, Putin y Zelenski

En la tele nada es gratis, no le auguro mucho futuro... pic.twitter.com/IDNWtFJVUL — El Indio (@Jero20033756) March 21, 2025

José María Almoguera, incómodo en 'Tardear' por su ex pareja

Pero esta actitud de José María Almoguera al no querer hablar de Paola Olmedo seguía escamando a sus compañeros. "¿Hay algo que te haya sorprendido porque no sé conociéndote ya un poco no te guste o no te haga gracia?", cuestionaba Verónica Dulanto. "Es que me da igual, que diga lo que quiera", aseveraba él. "¿Pero no hay nada que te haya molestado?", le repreguntaba la presentadora. "No, absolutamente nada. Me podía molestar lo que dijera cuando era mi mujer, pero ahora...", añadía el hijo de Carmen Borrego.

"¿Tú dices que tú has superado el pasado, crees que ella no lo ha superado?", trataba de saber Leticia Requejo. "No tengo ni idea, se lo tenéis que preguntar a ella", respondía José María. "Es que es verdad que te veo tenso y estás como tenso viéndolo", le decía la colaboradora. "No, no es que esté tenso es que ni me va ni me viene, me da igual", volvía a repetir él.

"Yo tengo la sensación de que José María está un poco incómodo con este asunto, y tú José María no te sientas obligado a comentar ni a contestar nada, pero claro estás aquí y es inevitable preguntarte sobre esto. Pero siéntete libre", terminaba diciéndole Frank Blanco. "Lo sé, lo sé", apostillaba él.

En otro fragmento de la entrevista, Paola Olmedo también explicaba que ella está muy feliz con su vida ahora y hablaba de María La Jerezana, la novia de José María asegurando que ella se merece algo más. "Yo no voy a hablar de ella ni de su pareja, yo estoy aquí por deferencia para vosotros pero no por gusto. Me da exactamente igual lo que opine sobre este tema porque ella no es nadie para opinar sobre mi relación. Que opine sobre la suya y su macho alfa", terminaba de decir muy molesto.

Después, en 'Tardear' anunciaban que iban a conectar con Paola Olmedo en directo tras la publicidad. A la vuelta de un vídeo, conectaban con ella y se apreciaba como José María Almoguera había abandonado el plató pues se negaba a compartir plano con ella.