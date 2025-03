Jorge Javier habla con estas palabras del nuevo 'Sálvame' en La 1 de TVE, se desmarca y dice 'no' al corazón

Desde que 'Sálvame' desapareció de la parrilla de Telecinco, a la cadena le está costando remontar y conseguir los datos que cosechaba cada tarde el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. La franja vespertina se ha convertido en una de las menos competitivas, viéndose superada a diario por TVE y Antena 3.

Por si esto fuera poco, en apenas un mes Telecinco tendrá que hacer frente al desembarco en la cadena pública del equipo de 'Sálvame', ese programa que la cadena dejó escapar. Será el próximo mes de abril cuando LA 1 estrene 'La familia de la tele', producido por La Osa Producciones y dirigido por David Valldeperas. Un programa en directo que, previsiblemente, se enfrentará a 'El diario de Jorge', presentado por Jorge Javier Vázquez.

Sobre este futuro enfrentamiento con los que un día fueron sus compañeros de 'Sálvame' se ha pronunciado el catalán en una revista concedida a la revista 'Semana'. "La verdad es que yo no lo vivo como un enfrentamiento. Yo entiendo que para la gente haya morbo, pero yo no lo vivo en plan 'ojalá los vayamos a aplastar'. No. Ojalá podamos convivir los dos, ¡han sido compañeros míos quince años!", asegura el conductor de 'Supervivientes'.

Jorge Javier: "Yo lo único que aspiro es que me renueven todos los programas"

"Yo lo único que aspiro es a que el programa continúe y que me los renueven todos", reconoce. Cabe recordar que, además de 'El diario de Jorge' y 'Supervivientes 2025', Jorge Javier también presenta cada sábado 'Hay una cosa que te quiero decir'. Sin duda, está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales.

Respecto al cambio de horario que ha experimentado su programa vespertino, pasando de las 16:00 a las 18:30 horas, el comunicador lo ve bien. "Un programa como este, la hora son las 18:30. Yo creo que hay margen de mejora dentro de ese horario, porque a las 16:00 tenía en frente unas propuestas muy cimentadas", afirma, haciendo referencia a las series diarias de TVE y Antena 3.

A la pregunta de si le gustaría volver a trabajar con los que fueron sus jefes en 'Sálvame', recuerda que "ya he trabajado con ellos 20 años". Por lo tanto, "me apetece seguir trabajando con gente con la que no he trabajado fundamentalmente por variar. Me gusta trabajar con otras productoras y con gente joven como ahora con 'El Diario'".

No volvería a hacer programas de corazón

Sobre si volvería a hacer programas del corazón, Jorge Javier reconoce que "fue una época de mi vida que viví, exprimí, disfruté y padecí al máximo. Ahora cuando habláis de 'Sálvame' lo hacéis con nostalgia, pero me gustaría recordaros lo que escribíais del programa, con razón o sin ella. Ahora se ve mucho más bonito, pero no era 'La casa de la Pradera'. A mí ahora sinceramente no me gustaría vivir una etapa así, porque mentalmente yo estoy en otra. Yo creo que ya no sería bueno haciendo corazón porque el corazón tiene gracia si lo haces con escándalo, y con colaboradores que tomen mucho partido".

"Es que he estado treinta años de mi vida haciendo corazón. No es algo que desprecie, a mí el corazón me entretiene y es algo que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pero como materia ya la he trabajado muchísimo", reconoce. "Yo tengo contrato hasta 2027 y si la cadena decide que tengo que presentar un programa de corazón, tendré que hacerlo porque soy un contratado por esta santa casa. ¿Qué me apetecería? Pues en este momento, no", sentencia Jorge Javier.