Carlota Corredera habla en estos sorprendentes términos sobre Jorge Javier y su relación actual

Carlota Corredera está de vuelta. Después de fichar como colaboradora de '59 segundos' en TVE, ahora la gallega vuelve para ponerse al frente de 'Tentáculos', el nuevo programa que LA OSA Producciones Audiovisuales y TEN lanzarán el próximo miércoles ante el cierre definitivo de 'Ni que fuéramos' con motivo del salto de buena parte de su equipo a 'La familia de la tele', el nuevo magacín de tarde que prepara TVE.

Así, Carlota Corredera retoma su papel como presentadora algo más de dos años después de su traumática salida de Mediaset. Cabe recordar que Telecinco decidió que la gallega dejara de presentar 'Sálvame' en 2022. Tras meses fuera de la pantalla, la periodista volvió a Telecinco con '¿Quién es mi padre?' y su último proyecto en la cadena fue 'Mediafest Night Fever'.

Carlota Corredera llega a TEN con el reto de tener que mantener la audiencia de 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y de enfrentarse a los todopoderosos David Broncano y Pablo Motos pues la intención de la cadena y la productora es evitar que este nuevo espacio compita con 'La familia de la tele' y el resto de magacines de la tarde en las diferentes cadenas.

Eso sí, en su estreno, 'Tentáculos' se enfrentará a 'Y ahora Sonsoles' y a 'El diario de Jorge'. Y precisamente, sobre Jorge Javier Vázquez se le preguntó a Carlota Corredera en la presentación de su nuevo programa. Y la gallega fue muy sincera al revelar que no tiene relación con quien fue su compañero en 'Sálvame'.

Carlota Corredera: "Hace tiempo que no hablo con Jorge Javier"

"No, no he hablado con él. Hace tiempo que no hablo con él", empezaba diciendo la gallega al ser preguntada por si había entablado una conversación con Jorge Javier ahora que los primeros días van a ser rivales. "Le escribí cuando estrenó 'Supervivientes' el año pasado, le escribí para desearle mucha suerte. Me mandó un audio muy chulo, le felicité por la audiencia y nunca mais", respondía descubriendo así que llevan un año sin hablar.

Por otro lado, Carlota Corredera fue muy clara al decir que "las personas que han estado en mi vida cuando ya no trabajábamos a diario han continuado". "Las personas que yo pensaba que iban a estar han estado y las personas que no iban a estar no han estado. Evidentemente siempre ha decepciones, pero no han sido ni muchas ni tampoco me han sorprendido tanto si soy sincera conmigo misma", apostillaba.

Y sobre si ha echado en falta alguna llamada o mensaje, Carlota aseveraba que siempre se echa en falta alguna. Eso sí son muchos los compañeros tanto de Telecinco como de otras cadenas los que le han felicitado. "Yo creo que el 75% de los presentadores que están en antena y conozco me han escrito tanto por WhatsApp como por privado. Y eso es muy bonito porque creo que son sinceros. Algunos son públicos como Lara Álvarez, Alba Lago y Leticia Iglesias y compañeros de Mediaset que se han alegrado sin problema", concluía.