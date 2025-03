Carlota Corredera, ante el reto de ocupar 'Ni que fuéramos' tras su mudanza a TVE: "Han ganado"

El próximo miércoles 26 de marzo, TEN y La OSA Producciones Audiovisuales lanzarán 'Tentáculos', su nuevo programa diario con Carlota Corredera ante el cierre de 'Ni que fuéramos' casi un año después ante el salto de muchos de sus rostros a las tardes de TVE con 'La familia de la tele'.

Por el momento 'Tentáculos' llega el miércoles a las 18:30 horas tomando el relevo de los últimos programas de 'Ni que fuéramos', que se despedirá para siempre el jueves 27. Pero después está previsto que el formato se emita entre las 20:00 y las 23:00 horas aproximadamente.

Con 'Tentáculos', Carlota Corredera vuelve a ponerse al frente de un programa dos años después. Lo hace tras haber sido colaboradora de RNE, donde se mantendrá, y en '59 segundos', el programa de Gemma Nierga que ahora tendrá que dejar por incompatibilidad de horario. "Fue un resurgimiento estar en '59 segundos' de la mano de Gemma Nierga, ha sido muy importante pero no puedo continuar con ellos por incompatibilidad horaria", empezaba diciendo en la presentación del programa a la que ha acudido El Televisero.

Durante la presentación, Carlota Corredera se ha mostrado ilusionada por volver a ser presentadora de la mano de la que fue su casa durante casi 20 años. "Para mi es importante esta gran ventana con 'Tentáculos' porque se conjuga que vuelvo a presentar y encima con mi familia, con LA OSA, hay gente a la que la conozco desde el año 2000 y algunos fueron becarios míos y ahora son productores", destacaba la gallega. "Es una sensación de hogar y de estar protegida", añadía.

"Hacer un programa diario es una gran responsabilidad. Me gusta cumplir y devolver a las personas que confían en mí. No quiero decepcionar a las personas que han vuelto a confiar en mí", recalcaba Corredera. Además la presentadora era consciente del gran reto que tiene por delante: "mantener la comunidad brutal que ha conseguido 'Ni que fuéramos Shhh'".

Asimismo, Carlota Corredera ha incidido en que la Carlota que se va a encontrar el público es muy diferente a la que trabajó en Mediaset. "Yo ya no soy esa Carlota, he evolucionado. No soy la misma presentadora ni la misma persona, me han pasado muchas cosas en mi vida y vengo con un aprendizaje hecho", advertía. "Pero la gente sabe quién soy. Yo tengo una marca, para mí existe la marca Carlota que significa compromiso y ser de verdad y tener una tremenda vocación de entretenimiento que es el ADN de LA OSA", advertía.

Carlota defiende el salto de 'Ni que fuéramos' a TVE: "Han ganado"

Durante la rueda de prensa, Carlota Corredera ha confesado que la propuesta de regresar a la televisión con 'Tentáculos' le llegó en enero el mismo día que se estrenó en '59 segundos'. Además explicaba que en estos años le han llegado propuestas para presentar en algunas cadenas en las que nunca había trabajado pero nunca se llegaron a concretar. "Cuando me lo contaron en enero lo viví con la contención y con el deseo de ojalá salga y cuando me dijeron que iba para adelante me hizo muy feliz porque esto es volver a casa", aseveraba.

Al ser preguntada por los compañeros que le acompañarán en 'Tentáculos' y si contará con caras de 'Ni que fuéramos' y de 'Sálvame', la presentadora ha querido ser cauta. "Va a haber un reparto de hijos y los compañeros que La Osa consideren que tengan que estar aquí estarán, pero me gustaría ver caras nuevas también", respondía.

Precisamente al hablar del final de 'Ni que fuéramos' y el posible salto de sus colaboradores a TVE, Carlota Corredera ha sido clara. "He leído en algunos sitios la palabra cancelación y me llama la atención. Todos tenemos en mente lo que va a suceder con 'Ni que fuéramos' aunque nadie lo diga y el mensaje que hay que transmitir es que el que resiste gana y ellos han resistido contra viento y marea y con los corazones rotos por su salida de Mediaset. Han entretenido y lo han dado todo aquí y jo han ganado. Ellos han ganado y les ha tocado el gran premio que se merecían y la gente que ponía TEN pues ahora va a tener otra opción", comentaba.

"Yo les voy a ayudar en la mudanza todo lo que pueda. Si lo que he leído que va a suceder, sucede, lo celebraré muchísimo y me encantaría ver a María Patiño entrar por la puerta grande de Prado del Rey", apostillaba sobre el nuevo magacín de las tardes de TVE que producirá LA OSA Producciones Audiovisuales.

Carlota Corredera habla así ahora de su traumática salida de Mediaset

Preguntada por su salida de Mediaset hace algo más de dos años, Carlota Corredera ha sido muy sincera. "De '¿Quién es mi padre?' se hicieron los programas pactados aunque el último fue sin plató y me hubiera gustado haberme despedido de mi público, como decía María Teresa Campos, aunque estuve en un 'Mediafest'", empezaba explicando.

"Yo no soy rencorosa. Es verdad, que yo no puedo decir que mi salida de Mediaset fuera honrosa o honorable, pero yo tengo la conciencia super tranquila. Yo le entregué 18 años de mi vida a Mediaset y nunca desearé que les vaya mal, sino que me alegraré de lo bueno", sentenciaba al respecto sobre si ya ha superado su repentina marcha de Mediaset. "Claro que tengo cicatriz, pero lo bueno de tenerla es que quiere decir que la herida se ha cerrado. Las empresas privadas deciden con quien quieren contar y con quién no y así es la vida. Pero nadie puede decir que me echasen por hacer mal mi trabajo o no cumplir objetivos de audiencia", concluía al respecto.

Por otro lado, sobre lo que pasó con la docuserie de Rocío Carrasco y como fue la gran víctima de todo lo que pasó, Carlota no dudaba en decir que se equivocaron y cometieron muchos errores. "Las lecturas que hago de todo es quedarme con lo bueno. Y me quedo con lo bueno que es que ahora todo el mundo sabe lo que es la violencia vicaria porque conseguimos explicarlo en prime time. Estoy muy contenta con lo que consiguió ese programa, no solo a nivel de audiencias, que aunque haya gente a la que le reviente fue el programa más visto de 2021", ponía en valor.

"Yo seguramente cometí errores en ese programa y en los 'Sálvame' de aquella época pero lo que me ha reafirmado es mi compromiso", aseveraba. "Pero ese programa se gestionó muy mal desde la cadena como producto televisivo. Estábamos acostumbrados a un tipo de entretenimiento y creo que igual ahí nos tendríamos que haber abstenido de hablar algunas personas que no tenían conocimiento de violencia de género. Lo abordamos mal y creo que hay que aprender de eso", terminaba diciendo.

Por último, sobre si le gustaría contar con Rocío Carrasco en 'Tentáculos', Carlota Corredera se mostraba con las puertas abiertas. "No he vuelto a trabajar con Rocío desde entonces y no sé si está entre las posibilidades, pero si me lo plantean estaré encantada", reconocía.