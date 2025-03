'La Isla de las Tentaciones 8', final en directo: Reencuentros de las últimas parejas tras 3 meses y su situación actual

Alba y Gerard no quieren volver juntos y se separan definitivamente

Gerard y Alba rompen definitivamente su relación. «Yo te he querido pero no puedo formar una familia contigo», insiste Gerard dejando a Sandra Barneda descolocada. «Tú puedes estar con alguien sin la necesidad de formar una familia y si la dejas no es porque no puedas formar una familia», le replica la presentadora.

Al ver a Alba completamente rota, Sandra le pide a Gerard que la consuele si quiere pero ella lo deja claro: «no me toques porque has tocado a Meyeli y no quiero que me toques más porque me da mucho asco».

Y finalmente, Alba se despide de ‘La isla de las tentaciones’ y rechaza el beso de su ex pareja. «Para haberos querido os habéis dejado verde el uno al otro», comenta Sandra Barneda. «Yo asumo mi error pero ella también debería aceptar sus errores», confiesa él.