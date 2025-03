Blanca Suárez no evita hablar así de cómo es trabajar con Pablo Alborán en su primer trabajo como actor

Hace unos meses conocíamos la noticia de que Pablo Alborán dará el salto al mundo de la interpretación con 'Respira', la serie de Netflix protagonizada por Nawja Nimri, Manu Ríos, Borja Luna y Blanca Suárez. En ella dará vida a un nuevo médico que llega al hospital Joaquín Sorolla.

Este lunes, 24 de marzo, Blanca Suárez ha visitado 'El Hormiguero'. Lo ha hecho para promocionar su nueva película, 'La huella del mal', que llegará a los cines el próximo 4 de abril. Durante la entrevista con Pablo Motos, también ha dado su opinión sobre este debut interpretativo del artista.

"Lo comentaremos el miércoles con él, pero creo que ha sido un descubrimiento, ¿no?", ha querido saber el presentador del programa de Antena 3. La actriz ha sido contundente: "Ha sido un descubrimiento, sí. Él es una magnífica persona, un magnífico profesional. Se lo está currando muchísimo y creo que es una de las grandes incorporaciones de esta segunda temporada".

Aunque no ha podido desvelar nada de lo que se avecina en esta nueva temporada, de la que por el momento se desconoce fecha de estreno y número de capítulos con los que contará. "No, por Dios. Tengo muchas ganas de contar muchas cosas, pero creo que me matarían", reconoce la intérprete, lamentando no poder contar nada de lo que se avecina. En lo que sí ha insistido es en alabar el talento de su nuevo compañero de reparto: "Ha sacado a relucir su talento como actor".

"Ha sido todo un descubrimiento" - @blancasuarezweb habla del trabajo de @pabloalboran como actor en la segunda temporada de 'Respira' #BlancaEH pic.twitter.com/g763fRckIt — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 24, 2025

Blanca Suárez recuerda su embarazoso momento con Pedro Almodóvar

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista, ha sido cuando Blanca Suárez ha confesado cuál ha sido el momento más vergonzoso de su vida. "Mi amiga María me recordaría un choque con una señal que tuve delante del chico que me gustaba en el instituto. Tenía 13 años. Grupo de chicos en el parque y nosotras volviendo de comprar la merienda y bueno, intentando lucirte, estaba a por uvas y me comí una señal de tráfico. Brutal. Increíble. No recuerdo los segundos posteriores. El chico y todo el grupo mirándome, todo el instituto", recordó.

Pero este no fue el único momento '¡tierra trágame!' que relató la actriz en 'El Hormiguero'. "La primera vez que vi a Pedro Almodóvar también me caí. Era el primer día del rodaje de 'La piel que habito' y estábamos en un pazo impresionante y yo era muy pequeña. Llevaba unos botines preciosos y fuimos al set a hacer un ensayo. Yo iba aparentando normalidad, que no se notara que estaba muy nerviosa. Al irme di un paso más largo de la cuenta y patiné y me caí en mitad de un set de rodaje e intenté fingir normalidad", ha recordado entre risas.