Avance de 'La Promesa' del jueves 20 de marzo con las consecuencias de la muerte de Jana

Jana ha muerto casi en los brazos de Manuel. Cuando la esperanza se abría paso, un nuevo giro lo ha cambiado todo. Su estado ha empeorado repentinamente y, contra todo pronóstico, nada se ha podido hacer por su vida.

La escena final ha sido desgarradora. Manuel, sin separarse del lado de Jana, ha tenido un sueño conmovedor a modo de despedida. Y, cuando ha despertado, su esposa ya había fallecido. Sus sollozos por el dolor han sido una puñalada al corazón.

El luto invade La Promesa. Esa leve recuperación no fue más que un espejismo que, sin duda, agudiza el dolor por su pérdida. Manuel no es capaz de separarse del cadáver de Jana y está destruido. Lo sentimientos que le embargan por dentro contra su madre, principal sospechosa, son tales que le desea su muerte en la más absoluta soledad.

Curro, por su parte, está roto de dolor y asegura que no parará hasta encontrar a la persona que ha disparado a su hermana. Así, se enfrenta a Cruz como nunca antes cogiéndole del cuello y asfixiándola. La marquesa sigue insistiendo en su inocencia pero nadie la cree.

La conmoción es máxima en todo palacio y comienza la despedida más dolorosa. María Fernández pide que el velatorio se realice en la zona de servicio y, pese a la oposición de Alonso, Manuel acepta. Las despedidas de todos los que fueron sus compañeros, en definitiva su familia, son sobrecogedoras.

El destino de Cruz se antoja inevitable ya que todas las pruebas que ha recabado el sargento Burdina apuntan hacia ella y, además, el fallecimiento de Jana es la peor de las noticias de cara a la investigación. Solo Jana sabía quién le había disparado realmente, pero ya no es posible conocer su identidad de sus labios. Cruz es acusada oficialmente de la muerte de Jana. Sus próximos pasos son el cuartel de Puebla de Tera y, de ahí, a la prisión a la espera de juicio.

De este modo, Cruz está encaminada a abandonar La Promesa y pudrirse entre rejas, pero juega su última carta y pide a su abnegada Petra que se inculpe ante la Guardia Civil para salvarla a cambio de convertirla en una mujer rica una vez salga de la cárcel. Pero no se espera en absoluto la reacción de Petra. El ama de llaves no solo se niega, sino que además le da la estocada final al decirle que se alegra de que vaya a la cárcel y se pudra en ella. Así se resarce de lo ocurrido con Feliciano. Es la puntilla definitiva para la marquesa. La traición de su fiel escudera que nunca vio venir.

Esposada, Cruz abandona La Promesa. Antes, Manuel le expresa el más absoluto de sus desprecios: le dice que a partir de ahora para él no tiene madre. Ya solo la considera la mujer que ha matado a Jana y la mujer que merece morir en la más nauseabunda de las soledades. Y ordena al sargento que se la lleven cuanto antes. Se produce una escena impactante con Cruz saliendo engrilletada de palacio para montar en el vehículo de la Guardia Civil.

Manuel a Cruz: “A partir de ahora, usted para mí no existe”



Avance de 'La Promesa' de este jueves, 20 de marzo

Cruz pone rumbo al cuartel de Puebla de Tera, acusada del asesinato de Jana. Por delante, un futuro muy negro. Pero Curro, después de mucho cavilar, cree que algo que le escapa y que, esta vez, la marquesa dice la verdad cuando afirma que no es la responsable de la muerte de su hermana. El joven sospecha, con buen tino, que el asesino sigue libre en La Promesa.

El final de la casa de los Luján llega cuando reciben una carta de la Corona notificando que el Rey retira la baronía de Linaja a Curro y el marquesado a Alonso. Curro tendrá que dejar La Promesa, pues Alonso le ha repudiado como medida desesperada para no perder ese marquesado.

Se oficia el entierro de Jana, pero Manuel pide que a la ceremonia no acudan ni su padre ni Lorenzo. No quiere que hagan acto de presencia después de todo lo ocurrido.

El doctor Gamarra, el médico que ha atendido a Jana durante estos días, no descarta que alguien interviniese mientras estaba convaleciente para provocar su empeoramiento y, por ende, su muerte. Así se lo traslada a Curro. Esto hace que el joven salga definitivamente de dudas y refuerce su pensamiento de que Cruz no fue, pues estaba recluida en la habitación y no pudo ser.

Petra despide a Simona con efectos inmediatos y Curro promete ante la tumba de Jana que no va a descansar hasta averiguar quién le quitó la vida realmente, pues cada vez está más convencido de que no fue Cruz.