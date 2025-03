Alejandra Rubio no admite lo insinuado por Alessandro Lequio e impugna su puesto en Telecinco

El paso de Terelu Campos por 'Supervivientes 2025' está siendo muy controvertido. Y si hay alguien que está siendo muy duro con la colaboradora de 'De Viernes' es Alessandro Lequio. El colaborador de 'Vamos a ver' no se ha contenido contra ella. Eso sí, casualmente lo ha hecho cuando ni su hija Alejandra Rubio ni su hermana Carmen Borrego estaban en plató.

Si hace unos días era Carmen Borrego la que se encaraba con Alessandro Lequio por llegar a cuestionar a su hermana Terelu por lo que reveló de lo difícil que es para ella estar en Honduras como consecuencia del cáncer que pasó; este viernes ha sido Alejandra Rubio la que ha cargado contra su compañero.

Así, tanto Carmen Borrego como Alejandra Rubio han contestado este viernes a las barbaridades que soltó Lequio contra Terelu. "No ha hecho nada en su vida, ya está bien la excusa del cáncer. No está acostumbrada a dar un palo al agua. Es una señora acostumbrada a tener servicio constantemente y eso son vicios que no se pierden de un día para otro", llegó a decir el italiano.

Además Alessandro Lequio aseguró que según él, Terelu estaba tan acostumbrada a tener a alguien a su servicio que incluso tenía una secretaria que tenía que ir siempre a su lado con un cenicero para poder apagar el cigarro que se estaba fumando. "Me duele porque Terelu no es así", trataba de defender Carmen Borrego.

Alejandra Rubio retrata a Alessandro Lequio en 'Vamos a ver': "Tú tampoco has dado un palo al agua"

Por su parte, Alejandra Rubio exponía que al final aunque Alessandro Lequio había cambiado su actitud con ella, sigue siendo como es él. "Había tenido un cambio de actitud sorprendente, pero al final sale a la luz lo que realmente es", empezaba diciendo la colaboradora.

"Dices que mi madre no ha dado un palo al agua, cuando tú tampoco. Habla el que menos tiene que hablar", soltaba Alejandra Rubio sin cortarse. Pero además no ha dudado en tacharle de cobarde por no ser capaz de decir las cosas que dice de su madre cuando está ella presente. "Un día más, vuelves a decir las cosas cuando no estamos, en vez de decírmelo a la cara. Sabes que te voy a contestar, de una forma muy amable, pero diciéndote la verdad", le espetaba Alejandra mirando a cámara.

Por último, Alejandra Rubio ha querido aclarar la leyenda urbana sobre su madre defendiendo que si tiene una asistenta es porque le da miedo estar sola, pero que Terelu también hace las labores del hogar a pesar de tener a una asistenta. "Que hables de una persona en su ámbito privado deja mucho que desear. Tus palabras no me importan", terminaba diciendo.