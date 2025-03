A Montoya y Manuel se les va de las manos su reencuentro en 'Supervivientes' y tienen que cortar la emisión

Momento de máxima tensión el que han podido presenciar los espectadores de 'Supervivientes 2025' con motivo del reencuentro entre José Carlos Montoya y Manuel González. Los dos han podido verse cara a cara tras sus últimas polémicas y lo han hecho en Playa Misterio después de que Manuel y Anita se hayan incorporado a la convivencia tras lanzarse del helicóptero.

La primera en sumarse a la aventura ha sido Anita Williams. La joven ha vivido un tenso encontronazo junto a Montoya en el que los reproches han ido a más. "Sigo pensando que tú no has sido clara conmigo nunca... Te puedes arrepentir y has tenido tiempo para arrepentirte. Lo has hecho tarde cuando te ha dado la patada", le ha afeado. Por su parte, ella le ha asegurado: "La patada se la he dado yo... Ojalá venga y te diga que en el reencuentro mintió porque es un mentiroso y un falso".

El incendiario reencuentro entre Manuel y Montoya en Playa Misterio

A pesar de ello, el momento de mayor tensión se ha vivido con la llegada de Manuel González. "Mírame a la cara, ¿qué te pasa? Deja de mirar a la gente por el suelo. Mira a la cara y mira normal", le ha reclamado Manuel. Ante ello, Montoya le ha asestado: "Tú no tienes educación ni vergüenza ninguna. Eres muy listo. Desde primera hora diciendo "soy inteligente". ¿Tú sabes donde brillo yo? Tú brillas donde va Montoya".

"¡Que no te metas con el físico! Cuenta lo que quieras, no tengo problema", le ha proseguido diciendo Manuel González. Lejos de quedarse ahí, Montoya le ha lanzado una dura acusación: "Si no has parado y amenazándome por redes. ¿Tú te crees que voy a entrar en tu juego? Que vamos por caminos diferentes". Por su parte, Manuel le ha soltado: "Yo vengo aquí a otra cosa no a pelearme ni contigo ni contigo. Paso de tu cara, no me hace falta".

Poco han tardado en relucir los golpes bajos. En esta ocasión, Montoya le ha arreado diciendo: "Que estás vetado para mí. Pues llora... ¿No te da vergüenza? Vas de bolos en bolos... Él iba detrás mía". "Yo llevo cinco años y tú dos días. Que no compito con nadie, vengo a competir conmigo mismo. Me sudas todo el cimbrel, que no me importas nada", ha remarcado Manuel González. En ese momento, Jorge Javier ha intervenido desde plató. Sin embargo, el presentador no ha podido continuar con normalidad la conexión debido a los constantes ataques entre los dos concursantes.

Montoya y Manuel son el equivalente al listening del C1#SVGala2

pic.twitter.com/bK1CQG4DUF — Ángel🇮🇨 (@AngelFentyNavy) March 13, 2025

Anita Williams interviene y separa a Manuel y Montoya en 'Supervivientes'

"Tú no puedes cambiar. Tú has sido en una isla de una forma y ahora no puedes serlo de otra. Espero que se te caiga la careta y que la gente vea lo mal actor que eres", le ha advertido Manuel a su compañero, quien le soltaba: "Y a ti las carillas que te han puesto". "Otra vez con el físico. Yo me meto contigo por tu personalidad y no por el físico", ha denunciado Manuel González. Un desencuentro que no ha ido a más puesto que Anita Williams no ha dudado en separarles al igual que ha pedido silencio para que Jorge Javier pudiese proseguir con el concurso. "Por favor, un poco de respeto", ha pedido la joven a sus exparejas.

👑HISTORIA DE ESPAÑA👑:



Montoya y Manuel se reencuentran y tardan menos de medio minuto en mat4rse #SVGala2



pic.twitter.com/uGgDbCq244 — Ángel🇮🇨 (@AngelFentyNavy) March 13, 2025

Tal ha sido el nivel de tensión registrado en Playa Misterio que la organización de 'Supervivientes' ha tenido que cortar la conexión tras la súplica del presentador. Antes, Manuel no ha dudado en lanzarle un nuevo ataque: "Si tú me atacas, te ataco yo. Tengo para ti y veinte como tú. Siempre te metes con el físico, la altura y el tamaño. Céntrate en otra cosa. ¿Qué valores tienes tú? Si estando con ella, te querías ir de tentador a Italia".

La directa advertencia de Jorge Javier a Manuel y Montoya

Finalmente y ante la imposibilidad de conectar con los concursantes, Jorge Javier les ha lanzado una advertencia en pleno directo. "Yo sé que puede que sea complicado, pero por vuestro bien y pro la supervivencia deberíais establecer puentes de contacto. Os va a favorecer y vais a tener que sobrevivir juntos los tres solos", les ha recordado el presentador. Ante ello, Montoya ha asegurado: "Pido perdón, pero es que soy así y lo siento, no puedo cambiar. Esta situación me crea trauma porque lo he pasado muy mal y mi familia también. Venía aquí a sobrevivir, a curarme".