Xabier Fortes ironiza con su despido en TVE tras la querella del novio de Ayuso: "Para que me cesen"

Xabier Fortes está de celebración. El director y presentador de 'La noche en 24h' cumple este viernes 7 de febrero, 58 años. Y por ello, su equipo del programa del Canal 24 horas quiso hacerle un regalo muy especial que el propio presentador no dudó en mostrar en directo.

Así, este jueves cuando quedaban apenas unos segundos para despedirse, Xabier Fortes quiso compartir con la audiencia el regalo que le habían hecho los miembros del equipo de 'La noche en 24h' por su cumpleaños.

"Técnicamente estoy de cumpleaños, pero también técnicamente tengo aún 50 y tantos", les comentaba el presentador gallego a sus colaboradores. "Muchas felicidades", le deseaban sus compañeros antes de que él les enseñara el presente que le habían dado.

"No todos en el equipo eran partidarios de que lo enseñara, pero yo ya con los años que llevo no creo que me cesen por esto", advertía Xabier Fortes. "He dado mayores motivos para que me cesen", apostillaba sin pudor el periodista que lleva al frente de 'La noche en 24h' desde 2020 tras su paso por 'Los desayunos'.

El regalo de 'La noche en 24h' a Xabier Fortes por su cumpleaños

Justo después enseñaba que sus compañeros le habían regalado una hucha de cerdito "para que ahorre porque debo ser un poco manirroto". No obstante, después le daba la vuelta y se veía como había una pegatina en la que ponía "para las querellas".

"Invito a todos los miembros de 'La Noche' que vayan dejando aquí una monedita y así vamos sacando para las querellas", apostillaba con sorna. "Lo que procede con esas querellas es su inadmisión a trámite", le contestaba José María Brunet. "Tú da ideas, yo de momento por si acaso pasa por caja", le contestaba Fortes.

Y es que cabe recordar que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y que está imputado por presunto delito de fraude fiscal, se querelló hace dos meses contra Xabier Fortes por llamarle "defraudador confeso". "No deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública'", contestó en su día.