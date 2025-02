Patricia Pardo señala el alto precio de presentar 'Vamos a ver' en Telecinco: "Me da mucho miedo"

En los últimos años, Patricia Pardo se ha convertido en uno de los referentes de Mediaset. Especialmente a raíz del salto de Ana Rosa Quintana a las tardes de Telecinco. Aunque ahora haya regresado a las mañanas con 'El programa de AR', la cadena sigue apostando por la periodista gallega como conductora de 'Vamos a ver'.

Sobre cómo lleva el ser una de las presentadoras estrella del grupo de televisión italiano ha hablado Patricia Pardo en una entrevista para 'La Vanguardia'. En ella hace balance de sus quince años al frente del programa matinal de Telecinco, donde dice haberse sentido cuestionada por ser mujer. "Sin duda. Estamos muy cuestionadas, pero no solo por los hombres, también por las mujeres", reconoce la gallega.

A raíz de esto, lamenta que "a veces hay una falsa sororidad entre nosotras y se nos cuestiona muchísimo. Se nos ponen muchas piedras en el camino y muchas zancadillas, muchas veces muy injustamente. Quizás hubiese llegado más lejos, más alto o más rápido, si hubiese sido un hombre. Y esa es la realidad. A veces nos cuestionamos nosotras mismas pensando: igual no debería llevar este escote porque es un tema sensible, quizá esta falda es corta... Un hombre no se cuestiona si lleva una camisa azul o amarilla".

"No hay día que no te critiquen", lamenta Patricia Pardo

Además, Patricia Pardo reconoce que, en ocasiones, le resulta complicado exponerse delante de las cámaras: "Ahora mismo, el formato magazine en el que estoy, exige más exposición e implicarte más en los temas. Antes no era tan necesario, digamos que había más objetividad y neutralidad, pero el público demanda mayor implicación por parte de los presentadores. Me gusta y, de hecho, reconozco que muchas veces me cuesta no hacer una reflexión en directo o no implicarme".

Sin embargo, la mujer de Christian Gálvez confiesa que "eso también tiene consecuencias". Ya que, "no hay día que no te critiquen, qué ojo las críticas positivas y constructivas ayudan. Todo el mundo puede opinar y estamos para aprender, pero no cuando es criticar por criticar. No es justo. La exposición profesional la llevo bien, pero cuando es sobre mi vida, sobre todo fuera de mi voluntad, no".

"Yo no quería ser personaje", asegura la presentadora

Y es que, según Patricia Pardo, ella no ha elegido "ser un personaje. Yo no quería, pero no me ha quedado más remedio. Una cosa es dar una entrevista personal en la que yo puedo contar pinceladas de mi vida, y otra cosa es vender mi intimidad. Entiendo el trabajo de mis compañeros, estamos ahí para informar siempre, pero cuando hay niños de por medio me da pudor, mucho miedo y respeto. Mis dos hijas mayores saben quienes somos, son conscientes, y hemos tenido que hacer un trabajo con ellas para que entiendan la profesión y que nunca les va a pasar nada porque están protegidas por ley".

Además, Patricia Pardo asegura que ha aprendido a poner límites: "Yo respeto, de verdad, además en el programa hacemos Corazón, que es formidable y estamos muy agradecidos de que haya personas que quieran tener esa generosidad de mostrarnos su vida. Me parece estupendo y todo es respetable, pero no es mi caso. No quiero hablar de según qué facetas de mi vida íntima o dar más explicaciones de la cuenta porque no le competen a nadie más que a mí y a mi familia", sentencia.