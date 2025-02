Montoya ('La Isla de las Tentaciones'), desenmascarado en 'Tardear' por lo que destapa de él un examigo

No hay duda de que la octava edición de 'La isla de las tentaciones' es todo un éxito. De hecho, este lunes el reality marcaba máximo desde 2022 con un impresionante 18,5% de share y casi 1,4 millones de telespectadores de media gracias al fenómeno de Montoya.

José Carlos Montoya se ha convertido en el personaje revelación de esta temporada por su forma de actuar y de reaccionar ante las imágenes que ve de Anita. Después de habernos dejado auténticos momentazos en anteriores galas, este lunes el andaluz nos dejaba la que es posiblemente la mejor escena de la historia del reality.

Tras empezar la noche tirando la tablet de una patada y tirándose al agua en plena hoguera al ver imágenes de Anita con Manuel; la noche acabó con Montoya pudiendo ver en directo durante diez minutos imágenes de Villa Playa. Y poco a poco, el andaluz se fue sulfurando al ver primero a Anita llorando después de confesar a Bayan que había tenido relaciones con Manuel y después viendo precisamente como su novia se acostaba con su tentador.

Después de no aguantarlo, Montoya abandonaba el visionado con Sandra Barneda y huía corriendo por la playa hasta colarse en Villa Playa gritando "¡me has destrozado!". Una escena que concluirá en la séptima entrega que veremos este miércoles en Telecinco.

Y ante el fenómeno de Montoya, todos los programas de Telecinco han analizado este martes las imágenes del concursante. Pero además, 'Tardear' conectaba en directo con Juan Antonio 'El Carni', quien coincidiera con José Carlos Montoya y con Anita en 'El conquistador' de TVE. Y parece que el ex concursante del reality de La 1 no guarda buen recuerdo de su compañero.

El Carni ('El conquistador') destapa la verdadera cara de Montoya

"Tengo entendido que eres ex amigo de Montoya, ¿qué pasó entre vosotros?", le preguntaba Verónica Dulanto al Carni. "Sí, personas así no las quiero en mi vida", soltaba sin pudor el ex concursante de 'El conquistador'. "Partiendo de la base de que todos diciendo 'Montoya, Montoya', pero Montoya es una persona infiel por naturaleza", aseveraba 'El Carni'.

"Pero esto es cosa de él, si un amigo es infiel, ¿qué puedes hacer tú?", le replicaba Verónica Dulanto sin entender cuál había sido el problema entre ellos. "¿Te fue infiel a ti también?", soltaba con sorna Frank Blanco. "¿Te traicionó?", se preguntaba Boris Izaguirre. "Bueno, nosotros salimos un día de marcha hablando con Anita en videollamada y después él se lio con una tía y yo le corté y tuvimos una pelea porque me dijo que yo no era nadie para alejarlo de nadie y se peleó conmigo por yo defender el honor de Anita", relataba el Carni.

Después Verónica Dulanto se interesaba por si su invitado hablaba con Anita. "No, ninguna. No tengo relación con ninguno de los dos", aclaraba El Carni. Tras ello, Leticia Requejo exponía que le había escrito Cristóbal, un amigo de Montoya, asegurando que lo que le pasaba a El Carni es que le tenía envidia al concursante de 'La isla de las tentaciones'. "Yo tengo mi familia, mis amigos y mi empresa, no me hace falta subirme al carro de él para estar en televisión. Él que está obsesionado con las mujeres es él que tiene novia y luego se quita la camisa", se defendía El Carni antes de que cortaran la conexión.