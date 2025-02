Los 15 principales estrenos mensuales este febrero en Netflix, Movistar+, Prime Video, MAX, Disney+ o Apple TV+

Aunque parecía que no iba a llegar nunca, ya está aquí febrero. La cuesta de enero ya ha quedado atrás y nuevas estrenos llegan a las plataformas de streaming de Netflix, Prime Video, MAX, Disney Plus o Movistar Plus+. Además tenemos una fecha perfecta marcada en el calendario: el 14 de febrero, es decir, San Valentín. Y las plataformas lo saben, porque nos llegan series románticas perfectas. Pero también acción a raudales y varias de las comedias más esperadas del año.

Y varias de ellas son españolas. Porque por fin podremos ver ‘La vida breve’, que relata el corto reinado Luis I, hijo de Felipe V. Creada por Cristóbal Garrido, es una de las comedias más importantes de este primer semestre del año. También se estrena lo nuevo de los responsables de 'Celeste': 'Su Majestad', con Anna Castillo y Ernesto Alterio. Y además nos llega la nueva ficción española de Apple TV+, 'A muerte', con Verónica Echegui de protagonista. O la temporada final de 'Valeria' que llega justo el día de San Valentín a Netflix.

En el terreno de acción además tenemos el esperadísimo regreso de 'Reacher', con un Alan Richtson más carismático que nunca; o la primera incursión de Robert De Niro en el mundo de las series con su 'Día cero'. Incluso 'La Agencia', la ficción de espionaje de Michael Fassbender que trae SkyShowtime tras su estreno en Estados Unidos. ¿Preparados para todos estos estrenos?

Algo embarazada

Sinopsis: Cuando los sueños de Amy de tener su propia familia comienzan a zozobrar, celosa del embarazo de su mejor amiga, se pone una barriga falsa, cuenta una mentira y se enamora sin quererlo de su hombre ideal.

Pese a que Amy Schumer no pase por su mejor momento en cuanto a imagen pública, Netflix ha decidido confiar en ella y en su vis cómica para su nueva serie. Y la premisa no puede ser más surrealista y dar pie a una comedia absurda y de enredos. De hecho, la especialidad de Schumer. Sí, es una película, pero merece la pena colocarla en esta lista. Porque no solo es el regreso de la comediante, sino que además promete ser uno de los primeros éxitos del año para Netflix.

Fecha de estreno: 4 de febrero

Plataforma: Netflix

A muerte

Sinopsis: "A muerte" cuenta la historia del prudente Raúl, que tras su diagnóstico de cáncer de corazón se reencuentra con Marta, de espíritu libre y recientemente embarazada. Los dos retoman una amistad que comenzó en la infancia, y esta relación causada por el destino comienza a poner a prueba sus creencias sobre el amor. ¿Puede enamorarse Marta, fóbica al compromiso? Y, ¿podrá Raúl conocer al amor de su vida?

Dani de la Orden es uno de los creadores españoles con propuestas más divertidas y originales de los últimos años. Suya es la reciente favorita de los premios Goya 'Casa en flames'. En esta nueva propuesta, une fuerzas con Verónica Echegui y Joan Amargós con una comedia romántica que estará repleta de giros y momentos hilarantes. Lo curioso del caso es que ha sido producida por Atresmedia, pero no se emitirá ni en Antena 3 ni en su plataforma de streaming, sino en AppleTV+ que cada vez apuesta más por series en español.

Fecha de estreno: 5 de febrero

Plataforma: AppleTV+

Vinagre de manzana

Sinopsis: Cuenta la historia de la gurú del bienestar Belle Gibson, que tenía un gran número de seguidores en las redes sociales, donde fingió que padecía cáncer pero mantenía la enfermedad bajo control mediante terapias de cuidado personal.

Kaitlyn Dever poco a poco se está haciendo un nombre en un tipo de películas de terror mezcladas con intriga y giros imposibles. En este caso, tenemos la serie de Netflix 'Vinagre de manzana' con una premisa bastante cerca a los timos que hemos presenciado tantas veces en redes sociales. Gente que se hace pasar por algo que no es. O que trata de engañar a la gente con tal de conseguir seguidores. En España tuvimos un ejemplo similar. Recordamos a Paco Sanz, que fingió tener multitud de tumores para poder estafar miles de euros. Así que esta nueva ficción de la plataforma lo tiene todo para ser un nuevo éxito y volver a traer la conversación sobre lo falsos que nos volvemos detrás de una pantalla.

Fecha de estreno: 6 de febrero

Plataforma: Netflix

La agencia

Sinopsis: El agente encubierto de la CIA, Martian, recibe la orden de abandonar su vida encubierta y regresar a la estación de Londres. Cuando el amor que dejó atrás reaparece inesperadamente, su romance se reaviva, enfrentando su carrera, su verdadera identidad y su misión contra su corazón, mientras ambos se ven envueltos en un juego mortal de intriga y espionaje internacional.

Aunque la serie es de 2024, nos llega ahora a España gracias a los esfuerzos de SkyShowtime. Con un reparto increíble, encabezado por Michael Fassbender, Jeffrey Wright y Richard Gere, la serie promete meternos de lleno en una de esas tramas repletas de espionaje y giros dramáticos. Aunque la crítica tampoco se ha mostrado muy entusiasta con la ficción creada por Eric Rochant, es de obligatorio visionado ya solo por su reparto tan increíble.

Fecha de estreno: 10 de febrero

Plataforma: SkyShowtime

La vida breve

Sinopsis: Como cualquier joven, Luis está a punto de experimentar grandes cambios. Le casan con una prima desconocida y va a heredar el trono de España. En pleno s. XVIII esto sería un episodio feliz en la vida de cualquier príncipe, pero a Luis no se lo van a poner fácil. Con una esposa rebelde, un padre enajenado y una madrastra conspiradora, Luis I tiene que iniciar su reinado. Por suerte para él, los problemas terminarán pronto.

La serie recrea los sorprendentes acontecimientos que tuvieron lugar durante el reinado más corto de la historia de España con el monarca más desconocido: Luis I, hijo de Felipe V. Creada por Cristóbal Garrido, promete dar un giro a nuestra historia desde la comedia más histriónica. "Hacer una serie de reyes era para nosotros como hacer un documental de toros. No somos expertos en la historia de la monarquía española pero vimos que era una historia especial que casi nadie conoce. No solo la premisa es divertida, esa idea del rey más breve, sino que nos interesó lo que había detrás: cuatro personajes muy interesantes. Y ahí hincamos el diente en el punto de vista dramático", explica Adolfo Valor, co-creador de la serie.

En el reparto encontramos a Javier Gutiérrez que dará vida a Felipe V; Leonor Watling (Isabel de Farnesio), Carlos Scholz (Luis I) y Alicia Armenteros (Luisa de Orleans).

Fecha de estreno: 13 de febrero

Plataforma: Movistar Plus+

Valeria (Temporada 4)

Sinopsis: Valeria tiene que tomar decisiones importantes que cambiarán su futuro amoroso y laboral. Carmen se enfrenta a los retos de la maternidad, mientras que Nerea busca el equilibrio entre su carrera independiente y su relación con Georgina. Lola, por su parte, atraviesa otra crisis emocional, cuestionándose su futuro con su novio Rai.

Llega la esperada última temporada de una de las series más famosas de Netflix España. La saga literaria creada por Elísabet Benavent no solo ha arrasado en ventas en las librerías de más de medio mundo, sino también en la plataforma. Se ha convertido en una de las series marca de Netflix, y sus protagonistas, son casi como nuestras propias Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda.

“Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeriaes a soñar”. Así describe estos nuevos episodios la propia autora.

Fecha de estreno: 14 de febrero

Plataforma: Netflix

Física o Química: la nueva generación

Sinopsis: La adolescencia es la época de las primeras veces: las primeras borracheras, las primeras fiestas petting, el primer te quiero… Y el primer duelo. El nuevo curso del Zurbarán arranca marcado por la pérdida de una alumna, lo que lleva a la cooperativa de padres que ahora dirige el centro a tomar una decisión: crear un grupo de apoyo para los estudiantes. Así, ocho adolescentes muy diferentes acaban compartiendo un espacio en el que chocarán de lleno, pero donde también terminarán conociéndose a sí mismos y compartiendo sus ganas de vivir. Y de enamorarse.

El Zurbarán reabre de nuevo sus puertas. La serie de 'Física o Química' marcó a toda una generación, y ayudó a dar el salto a un sinfín de nuevos actores, como Angy Fernández, Javier Calvo o Úrsula Corberó. Hace poco vivimos su reencuentro con un especial de Atresplayer, y ahora nos llega una nueva generación de personajes. Todo comenzará con la muerte de una alumna... y eso desencadenará todas las tramas. Tendremos entre el nuevo reparto a Rocío Velayos como Asia, "una tía con carácter"; María Bernardeau como Carlota, la chica más popular; Biel Antón como Pelayo, el "pijo guaperas" y noviete de Carlota (aunque no todo es lo que parece); Kiko Bena como Koldo, quien "se mete en todos los líos." y Miguel Fernández como Jon, "el repetidor".

El resto de la clase estará encarnada Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky, además de Stephanie Gil, Adriana Hormigos, Enzo Campero, Aarón Ayuso y Ana Andrés. Y los profesores: Itziar Miranda, Israel Elejalde, Silma López, Cuca Escribano, Alex Sie y Anaís Tovar.

Fecha de estreno: 16 de febrero

Plataforma: Atresplayer

The White Lotus (Temporada 3)

Sinopsis: Retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical, durante una semana, mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

Su creador, Mike White, explicó que esta tercera temporada tendría un tema diferente. "Una mirada satírica y divertida a la muerte y la religión y espiritualidad oriental". Nos trasladamos a la exótica Tailandia, y contará con todo un nuevo reparto (no, lo siento, no vamos a volver a ver a Jennifer Coolidge... por ahora). Carrie Coon ('Cazafantasmas: Imperio helado'), Jason Isaacs (Lucius Malfoy en la saga 'Harry Potter'), Michelle Monaghan ('True Detective'), Parker Posey ('Beau tiene miedo'), Leslie Bibb ('Iron Man'), Walton Goggins ('Fallout'), Patrick Schwarzenegger ('Gen V'), Aimee Lou Wood ('Sex Education'), Morgana O'Reilly ('Housebound') y los tailandeses Dom Hetrakul y Tayme Thapthimthong. Además regresará Natasha Rothwell, la gerente del spa de la primera temporada.

Fecha de estreno: 17 de febrero

Plataforma: MAX

En la victoria o en la derrota

Sinopsis: Un equipo de softball del colegio vive la semana previa a jugarse el campeonato.

La que iba a ser primera serie de Pixar se presentó hace ya casi seis años en la D23 de Los Ángeles. Pero varios retrasos en la producción provocaron que la adelantara la serie basada en 'Del revés'. Esta propuesta animada tiene un toque muy original, y es que cada capítulo estará contado desde el punto de vista de un personaje diferente. Eso sí, no falta la polémica. Porque según adelantó The Hollywood Reporter, Pixar decidió eliminar una trama trans de la serie. “Cuando se trata de contenido animado para un público más joven, reconocemos que muchos padres preferirían discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y plazos”, dijo uno de los representantes de la compañía en un comunicado. Un paso atrás.

Fecha de estreno: 19 de febrero

Plataforma: Disney Plus

Día cero

Sinopsis: Tras un ciberataque devastador, encomiendan a un expresidente de los Estados Unidos, la misión de descubrir a los autores y sacar la verdad a la luz antes de que ataquen de nuevo, pero, entonces, surge la duda: ¿la mayor de las amenazas proviene de una potencia extranjera o de un enemigo interno?

¿Quién iba a decirnos hace unos años que Robert De Niro iba a protagonizar una serie para Netflix? La plataforma de streaming ha conseguido lo que parecía imposible y ya tenemos al veterano actor dando vida a un expresidente que lucha contrarreloj para salvar al país del caos absoluto. Dirigida por Lesli Linka Glatter, una de las creadoras de la mítica 'Homeland', tendremos un thriller intenso con muy buen presupuesto y que puede convertirse en una de las series del año. ¡Ah, y que no se nos olvide, que la presidenta de Estados Unidos es Angela Bassett! Ojalá no fuera ficción...

Fecha de estreno: 20 de febrero

Plataforma: Netflix

Reacher (Temporada 3)

Sinopsis: Reacher se precipita hasta el oscuro corazón de una extensa operación criminal cuando intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA, a quien se le acaba el tiempo. Ahí, se topa con un mundo de secretos y violencia, y encara asuntos no resueltos de su propio pasado.

¿A quién no le va a gustar 'Reacher' a estas alturas? Cada temporada ha ido a mejor, y aunque nos guste Tom Cruise, el Reacher de Alan Ritchson son palabras mayores. Porque no solo la acción es de primer nivel, e incluso las tramas, que no dejan de darnos sorpresas. Sino que tiene un humor muy característico y un sorprendente toque emotivo que hacen la serie cada vez más humana. Además, es una de las ficciones más vistas de la historia de Prime Video. Con esta tercera temporada, planean reventar aún más la audiencia, y es que no es para menos, porque conoceremos mucho más del complejo pasado del protagonista. ¡Y estamos deseando verle pegar mamporros!

Fecha de estreno: 20 de febrero

Plataforma: Prime Video

Su Majestad

Sinopsis: España, año 2024. Pilar es una joven princesa y futura reina de España quien, de forma repentina y precipitada, se ve obligada a quedarse al frente de la institución tras un escándalo que salpica a su padre el rey Alfonso XIV que lo aleja de la primera línea pública durante unos meses. Pilar debe demostrarle al país que no es la irresponsable, insolente vaga e inútil que todos creen. Lo que pasa es que igual tienen razón.

Anna Castillo y Ernesto Alterio son los protagonistas de la nueva comedia de Borja Cobeaga y Diego San José ('Celeste'). También encontramos a Pablo Derqui como el rey, padre de la protagonista. Y es que estamos ante una serie bastante atípica, pero que promete ese humor ácido y pausado de sus creadores. "Me encanta el personaje de Pilar... Llevo con este proyecto desde hace muchos años, porque la primera vez que me comentaron que querían rodarlo fue en 2019, y luego la cosa se pospuso. Nunca había interpretado a alguien que fuera famoso, y eso me resultaba extraño. Me parecía gracioso pero a la vez me daba cierto pudor", ha explicado Anna Castillo en ELLE. Un proyecto largamente pospuesto que por fin va a haber la luz, y que es uno de los estrenos más esperados de la primera mitad de año.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Plataforma: Prime Video

Una nueva jugada

Sinopsis: Eliza Reed, una fiestera reformada, debe demostrar que es una buena empresaria cuando sin esperarlo acaba a cargo del equipo de baloncesto profesional de su familia.

Kate Hudson dará vida a Eliza, una improbable heredera a cargo de una de las franquicias de baloncesto más prestigiosas del país. Por lo que hemos podido ver, podríamos estar ante la 'Ted Lasso' de Netflix, y eso nos parece maravilloso. Además de poder volver a ver a Hudson en un papel protagonista. Sobre todo tras su desternillante personaje en 'Puñales por la espalda 2. El misterio de Glass Onion'. Brenda Song, Drew Tarver, Scott MacArthur, Fabrizio Guido, Toby Sandeman, Chet Hanks, Jay Ellis y Max Greenfield completan el reparto de esta serie de 10 episodios, que cuenta con la firma de Mindy Kaling.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Plataforma: Netflix

Lockerbie: a search for truth

Sinopsis: El vuelo 103 de Pan Am explota sobre Lockerbie 38 minutos después del despegue el 21 de diciembre de 1988, matando a 259 personas a bordo y 11 en tierra. El Dr. Jim Swire pierde a su hija Flora y busca justicia con su esposa Jane.

Ojo que este mes de febrero tenemos a un buen puñado de grandes actores de Hollywood dando el salto a la pequeña pantalla. Porque en esta miniserie tenemos de protagonista a Colin Firth como un hombre que busca incansablemente justicia ante al muerte de su hija. Un thriller adictivo e intenso que llega con unas críticas increíbles. Sobre todo a la interpretación del propio Firth. Basada en el libro de 'The Lockerbie Bombing: A father's search for justice', sigue una historia inspirada en hechos reales.

Fecha de estreno: 27 de febrero

Plataforma: SkyShowtime

Aitana: metamorfosis

Sinopsis: Esta serie documental mostrará el día a día y detrás de las cámaras de la vida de la cantante Aitana.

Dirigida por Chloé Wallace ('Un cuento perfecto') y producida por Komodo Studio, la docuserie contará con 6 episodios e invitará a los fans de Aitana a conocerla como nunca antes la habían visto, disfrutando de sus mayores éxitos y sorteando complicados baches, en un proceso de crecimiento y madurez personal y profesional mientras sigue afianzándose como una de las mayores estrellas de la música española.

Fecha de estreno: 28 de febrero

Plataforma: Netflix

