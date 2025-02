Las 5 películas de estreno del primer fin de semana de febrero en Netflix, Prime Video o Movistar+

Por fin ha terminado enero, el mes más largo del año... y el que más nos hace echar de menos las navidades y las vacaciones. Ha sido largo, ha sido duro, pero hemos sobrevivido. Ahora solo quedan otros once meses más. Pero ya sabéis que, para haceros estos días de frío y manta más llevaderos, siempre tenemos propuestas para que os hagáis alguna maratón con palomitas, pizza y una buena copa de vino. Porque plataformas como Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Filmin tienen un buen puñado de películas para que podáis ver.

Por ejemplo, a Netflix ha llegado una película que no estaba en ninguna plataforma: 'La sombra de la sospecha', con Michael Douglas resolviendo conspiraciones. No es su mejor película, ni de lejos, pero tiene ese toque añejo de mediados de los 2000, que nos hace añorar que ya no se hacen este tipo de películas. También llega 'La sustancia', el éxito de culto de 2024, a plataformas. Concretamente, a Filmin y a Movistar Plus+. Si no la has visto ya, ¿qué haces leyendo este artículo? ¡Corre a verla y a disfrutar del body horror más surrealista de los últimos años!

Y si quieres horror de verdad, MAX nos trae el documental sobre P. Diddy y cómo se ha convertido en el Jeffrey Epstein de la industria musical. Realmente inquietante. Aunque también tenemos 'Project silence', película coreana de monstruos y persecuciones. Y sí, saben hacerlas muy bien. Así que, ¿te apuntas a todo?

Estreno en Netflix

La sombra de la sospecha

Sinopsis: Pete Garrison era el agente especial de la Casa Blanca más condecorado de la historia, la última línea de defensa del presidente. Pero, cuando se empieza a sospechar que forma parte de una conspiración para asesinarlo, no tendrá más remedio que servirse de todo su conocimiento y habilidades para probar su inocencia.

Hubo un momento en la carrera de Michael Douglas en la que se convirtió en un héroe de acción. Pero siempre con películas más cercanas al thriller de misterio. Ahi tenemos 'Ni una palabra', 'The Game' o esta 'La sombra de la sospecha'. Estrenada durante el boom de 'Mujeres desesperadas', contó con una Eva Longoria que estaba despuntando y convirtiéndose en una estrella. El resultado es una película algo descafeinada, con giros interesantes, pero que acaba quedándose en un quiero y no puedo.

Estreno en Prime Video

¡Estáis cordialmente invitados!

Sinopsis: Una mujer que está planeando la boda de su hermana y el padre de otra futura novia descubren que tienen doble reserva para su destino, por lo que ambas partes deciden compartir el lugar, pero el caos y el desastre les esperan.

Will Ferrell y Reese Witherspoon unen fuerzas para una comedia de esas que tan bien se les dan a los intérpretes. Bodas paralelas que van a traer el caos y van a provocar más de una risa. Completan el reparto Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner, Jimmy Tatro, Stony Blyden, Leanne Morgan, Rory Scovel, Keyla Monterroso Mejia, Ramona Young, Jack McBrayer y Celia Weston.

La carrera de Will Ferrell se ha vuelto cada vez más interesante con el paso de los años. De ser el típico gracioso con comedias absurdas, a producir grandes proyectos independientes, documentales sobre las personas trans o incluso secundario de lujo en grandes éxitos como 'Barbie'. Esta nueva comedia de Prime es divertida y, por supuesto, todo funciona gracias a ellos dos. Pero no dejamos de tener la continua sensación de que ya la hemos visto demasiadas veces.

Estreno en Filmin

La sustancia

Sinopsis: 'Tú, pero mejor en todos los sentidos'. Esa es la promesa, un producto revolucionario basado en la división celular, que crea un alter ego más joven, más bello, más perfecto.

¿Qué vamos a decir de ‘La sustancia’ que no se haya dicho ya? La auténtica gran sorpresa de 2024, que ha supuesto el renacer de Demi Moore, que ha conseguido 5 nominaciones a los Oscar y que llevará el gore a la gala. Un estudio sobre el envejecimiento y el precio de ser una mujer mayor en el Hollywood actual. La dupla formada por Demi Moore y Margaret Qualley es impagable, y tiene momentos de body horror realmente perturbadores. Con ecos al clásico de culto ‘La muerte os sienta tan bien’, la película dirigida por Coralie Fargeat ha dividido a la crítica. Pero no al público, que la ha encumbrado como una de las grandes obras de los últimos años. Sobre todo a esa Demi Moore magnética. Como curiosidad, Universal fue la productora original pero no se fió al ver el resultado final y decidió venderla a pérdidas a MUBI. Gran error.

'La sustancia' se ha convertido en un éxito de culto. Ha sido la gran triunfadora de 2024 porque no había persona que no la hubiera visto... o no estuviera hablando de ella. Y todo merecido. Por mucho que el tercer acto sea una locura increíble, el mensaje es tan potente que entras de lleno en todo lo que significa. No solo por su metáfora tan poco sutil, sino por Demi Moore, que nunca ha estado tan bien como aquí.

Estreno en MAX

La caída de Diddy

Sinopsis: Durante décadas, Sean Combs, conocido artísticamente como Diddy o Puff Daddy, ha influido en la música y la cultura popular, desde sus inicios como creativo de talento hasta su detención en 2024. La docuserie explora las acusaciones de agresión sexual, comportamiento abusivo y violencia que recaen sobre él y que han conmocionado al mundo.

Aunque no sea una película, sino una miniserie documental de 5 capítulos, lo metemos en esta lista porque merece la pena verlo. Sí, ha sido el gran escándalo de Hollywood de este año pasado, aunque como siempre, las malas lenguas digan que ya se sabía todo desde hace tiempo. El multimillonario productor musical arrastra tras de sí un sinfín de comportamientos tan aterradores que cinco episodios se quedan cortos. Aunque hay mucho rumor y leyenda urbana, es verdad que este documental de MAX trata de arrojar luz sobre lo que sí se sabe a ciencia cierta... que es mucho. Realmente perturbador.

Estreno en Movistar Plus+

Project Silence

Sinopsis: Un accidente tiene lugar en un puente cubierto de niebla y, como consecuencia, se desata una bestia desconocida.

Lo coreano está de moda. Llevamos avisándolo todo el año pasado y es que cada semana hay una buena batería de estrenos del país asiático que no te puedes perder. Y es que este lunes 27 de enero llega ‘Project Silence’. Por momentos recuerda a ‘The Host’, del director de ‘Parásitos’, aunque aquí prima más la acción que el estudio de personajes. Una película repleta de ritmo y que recomendamos, como siempre, ver en su idioma original.