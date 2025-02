La madre de Jesús Calleja irrumpe en 'El programa de AR' y clama contra su nuevo proyecto con Mediaset

Jesús Calleja hará historia en Mediaset al viajar al espacio en directo a bordo de la nave New Shepard de Blue Origin. Amazon Prime ya ha estrenado las dos primeras entregas de 'Calleja en el espacio', pero será a través de una entrega especial de 'Informativos Telecinco' cuando los espectadores puedan ver el esperado despegue. Y aunque el aventurero mostró su entusiasmo este miércoles en 'El programa de AR', su madre intervino para dejar claro que no es plato de buen gusto.

El ascenso de Calleja dentro del cohete, su aterrizaje y la apertura de la compuerta en el espacio serán el plato fuerte de esta nueva docuserie, en una edición conducida por Carlos Franganillo que aún no tiene fecha de estreno, pero tendrá lugar en torno a las 15:00 y 15:30 horas en la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco'.

La madre de Jesús Calleja reprende a su hijo por su aventura espacial: "No estoy de acuerdo"

Entusiasmado, Jesús Calleja confesó a Ana Rosa alguno de sus preparativos antes de su aventura más grande, pero la presentadora no dudó en preguntarle por su entorno. "¿Podemos obviar el tema de mi madre?", pidió entre risas el rostro de Mediaset, confesando que su madre no estaba llevando nada bien este nuevo reto. "Me interesa mucho, pensar que te vas a ir al espacio en un cohete...", insistió la periodista.

Jesús Calleja y Ana Rosa Quintana en 'El programa de AR'

"Llama y pregúntaselo tú", sugirió el invitado mientras sacaba su teléfono móvil y conectaban con su progenitora. "Planea cosas pero yo pensaba que era una broma, no me lo creía. Ahora me lo creo, pero sabe que no estoy de acuerdo", confesó María al teléfono cuando la comunicadora le preguntó por su opinión más sincera sobre este viaje espacial. "No me quedará más remedio que aceptarlo con buena cara, pero por dentro no es igual", subrayó la madre de Calleja.

"Convéncela para que vaya al lanzamiento, que no quiere", le pidió entonces Jesús Calleja a la conductora de 'El programa de AR', que continuaba escuchando las quejas de María al teléfono. "Ha estado muchos años haciendo muchas aventuras y no me acostumbro a ese tema, a seguir sufriendo y menos a mis años", sentenció molesta la progenitora del aventurero.

"Cuando pise tierra, estaré feliz"

Sobre el esperado momento del lanzamiento, María se mostró tajante en el matinal de Telecinco. "No voy a ir, no quiero saber ni el día, ni la fecha, ni la hora", sentenció la madre de Calleja mientras él comentaba por debajo que "está cabreada". Mientras tanto, la periodista trataba de arreglar la situación. "Cuando pise tierra mi hijo ya estaré feliz", insistió María antes de explicar el por qué de su angustia.

"Es una aventura complicada, no tiene nada que ver con lo que han hecho, no lo pueden controlar. Es demasiado... no es una cosa que veamos continuamente. Todas las aventuras que ha hecho son más lógicas, pero esta...", continuó quejándose la inesperada invitada antes de que Jesús Calleja tratase de tranquilizarla para despedirse.